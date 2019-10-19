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"Грильница" сняла корону. В Барнауле сеть тестирует новый дизайн кафе

, ИА "Амител"
Прежде чем открывать фастфуд в Центральной России, местные предприниматели поменяли заведению имидж
Ребрендинг 'Грильницы' / Фото: amic.ru

Ребрендинг "Грильницы" / Фото: amic.ru

Сеть кафе быстрого питания "Грильница" поменяет фасады, интерьер и часть меню. Как рассказал amic.ru собственник бизнеса Денис Иванов, в Барнауле и Новосибирске сеть тестирует пилотные проекты. Затем ребрендинг тиражируют на города Сибири и выведут в Центральную Россию. 

Кафе с новым оформлением откроется на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Крупской, а также на проспекте Ленина напротив главного корпуса АлтГТУ, там сейчас реконструируют помещение.

Ребрендинг коснулся 92% составляющих торговой марки, оформления фасада и интерьера. Например, логотип заведения потерял корону, а фасад теперь будет не бордового, а ярко-малинового цвета. 

"Мы тестируем идею, смотрим, как она "зайдет" барнаульцам, как будет работать. Задача сделать бренд не просто современным, а заглянуть на пять лет вперед. Показать барнаульцам, и особенно молодым предпринимателям, что надо развиваться, искать новые идеи и экспериментировать", – говорит Иванов.

Предприниматель намерен утвердить концепцию и начать тиражировать ее к концу 2020 года. К середине 2021-го он планирует увеличить количество точек сети с 25 до 100. 

Что мы знаем о "Грильнице"

Первое кафе открылось в 2001 году на ул. Юрина. Сейчас сеть имеет 18 точек, в том числе в Новосибирске, Красноярске и других городах Сибири. К открытию по франшизе готовятся еще девять. 

Летом 2019 года "Грильница" представила новую концепцию заведения – открыла кафе на фудкорте. Также сеть прибавила несколько точек в районе новостроек. Франшиза интересует предпринимателей из разных городов Сибири. В этом году, планирует Иванов, сеть начнет экспансию в Центральную Россию. 

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Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

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