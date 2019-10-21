"Самое настоящее в человеке – искренне делать добро": как на Алтае стать волонтером

Тема развития добровольчества и волонтерства в нашей стране сегодня, пожалуй, актуальна как никогда: большое внимание этому уделяют и президент России, и правительство, а среди простых граждан с каждым днем становится все больше тех, для кого патриотика – не просто слово, а одна из базовых ценностей жизни. В гостях у "Эха Москвы в Барнауле" побывали Екатерина Четошникова, начальник Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, член Федерального экспертного совета по добровольчеству, и Никита Федюнин, директор Алтайского ресурсного центра "Добровольчество" Алтайского края. Они рассказали о потенциале волонтерского движения на Алтае, о связи поколений и о том, куда обращаться тем, кто хочет делать добро.

– Беседу хотелось бы начать с ваших историй. Как вы пришли в добровольчество?

Екатерина: Моя история, связанная с добровольчеством, очень неоднозначная. Могу сказать, что занимаюсь им всю осознанную жизнь. Это началось более 15 лет назад, когда я еще сама была студенткой, и мы по своей маленькой инициативе с ребятами решили сходить в больницу, где находились дети, требующие внимания. Постепенно мы объединяли вокруг своей инициативы таких же неравнодушных студентов. Порой, когда мы просто приходили поиграть с детками, на нас смотрели с удивлением: "Кто вы такие? Что вы хотите? Почему приходите?"

У меня первое образование психологическое, и потом уже, работая, я стала понимать, что добровольчество – серьезный, качественный ресурс для становления профессионала как психолога. Именно такое настоящее, человеческое является очень важным компонентом в становлении профессиональной позиции человека, занимающегося психологией. Поэтому с течением времени и работая в университете, я стала привлекать все большее количество ребят к таким инициативам, и постепенно все разрасталось. Конечно, то, что мы видим сейчас, – это огромнейший шаг вперед для развития добровольческого потенциала наших граждан. Это самое настоящее, что есть в человеке, – искренне делать добро тем, кто рядом с тобой.

– Что вы чувствовали, когда приходили к больным детям?

Екатерина: Это комплекс эмоций. Я чувствовала что-то трепетное, на уровне базовых материнских инстинктов, где-то – печаль, где-то – жалость, а еще – большую силу в себе для того, чтобы им здесь и сейчас помочь, и старалась делать это в полную меру своих способностей. Отдать свое тепло, поиграть, приободрить, пообщаться с родителями, организовать какие-то игры с детками, которые находятся, например, на длительном лечении – для меня это было важным этапом становления и команды, и человеческих качеств. Равнодушным не был никто.

– Никита, а какая у вас история?

Никита: Я пришел в добровольчество, еще учась в школе: в тот момент это было достаточно развивающееся движение. Это был 2013 год, год перед олимпиадой, которая дала огромный импульс добровольческому движению в стране. С тех пор занимаюсь этой деятельностью. Я продолжил это делать в вузе и, сделал это, можно сказать, своей второй профессией. А сегодня это уже основная профессия, и я занимаюсь этим в масштабах Алтайского края.

Попал в волонтеры я совершенно случайно: наша школа решила принять участие в форуме, который проводился Алтайским центром развития добровольчества. Это был один из первых слетов добровольческих объединений, где мы как активисты от школы выступили с проектом экологического волонтерского отряда. И после выступления решили, что эту деятельность нельзя останавливать. В вузе это тоже произошло спонтанно: мне просто позвонил староста группы и сказал, что ему срочно нужны волонтеры на крупный международный форум. Я согласился, и с тех пор закрутилось. Это был Азиатский студенческий форум "Алтай-Азия" в АГУ.

– Что чувствовали, когда попали на такое событие?

Никита: Это был подъем, шок, все было безумно интересно, потому что чувствуешь себя частью чего-то очень масштабного. У меня был достаточно простой функционал: я должен был руководить потоками гостей, которые приходили на мероприятие. Но мне это казалось настолько важным, ответственным, что я боялся уйти с поста: даже когда нас кормили, уходил в числе последних.

– Расскажите, какие ключевые практики добровольчества существуют в Алтайском крае и что представляет собой эта система?

Екатерина: Действительно, в Алтайском крае сложилась своя специфическая история становления добровольческого движения. Уже 11 лет существует форум "Алтай. Территория развития" (далее – АТР, – прим. ред.), и я руководила площадкой добровольчества с начала его существования. Алтайский центр развития добровольчества был организацией, которую мы создали после работы в 2012 году площадки форума АТР, и с этого стала развиваться наша система. Она представляет собой цикл взаимосвязанных, серьезных, системных мероприятий, которые уже несколько лет назад вышли на уровень Сибирского федерального округа. Сегодня, в 2019 году, мы уже работаем на всероссийских позициях по ряду проектов.

Традиционно каждый календарный год мы начинаем с образовательного блока – онлайн-академии "Я – доброволец". Это трехмесячный модульный образовательный проект, который завершается фестивалем добровольческих объединений Алтайского края "Вместе мы – добровольцы Алтая", либо, если мы проводим мероприятия Сибирского округа, то "Вместе мы – добровольцы Сибири". "Вместе мы – добровольцы России" – это наша перспектива. Летом – это форум АТР.

Прошлый год был объявлен Годом добровольца президентом РФ Путиным, и мы в рамках площадки добровольчества форума проводили международную конференцию. В рамках программы "Волонтеры ООН" мы тесно сотрудничаем с международными добровольческими организациями, соответственно, у нас есть определенные практики и кейсы развития добровольческих инициатив так, как это делается на общемировой арене. В Алтайском крае используются лучшие практики и технологии в подготовке, образовательном контенте, "прокачке" тех квалификационных показателей, которые нужны добровольцам. Специфика добровольческой деятельности – чтобы быть результативной и качественной – требует и универсального, и особенного знания.

Завершаем год мы слетом добровольческих объединений, когда подводим итоги конкурса "Доброволец Алтая", который буквально через несколько дней, в октябре, будет проводиться уже в девятый раз, и Всероссийского дня добровольца, который пройдет в декабре.

Также в декабре мы будем строить планы на будущее: у нас создан межведомственный координационный совет по добровольчеству в правительстве Алтайского края. Добровольчество является универсальным ресурсом для любой сферы – для экономики, культуры, в сфере ЧС... Эта серьезная система складывается в Алтайском крае, и мы видим определенные перспективы для ее роста.

– Вы упомянули про трехмесячное обучение добровольцев. Как на него попасть? Думаю, многие захотят…

Екатерина: Это совершенно открытый и совершенно бесплатный курс на сайте altaimolodoi.ru. Обучение проходит с февраля, и сейчас мы вновь озабочены образовательной программой и контентом, которые будут в 2020 году. Это юбилейный год 75-летия Победы, у нас будет много интересных форматов подключения добровольцев к данным мероприятиям, поэтому мы всех приглашаем.

– Никита, вы директор Ресурсного центра добровольчества. Расскажите, что это за структура и чем она помогает?

Никита: Как уже сказала Екатерина Викторовна, в Алтайском крае создана достаточно мощная инфраструктура поддержки добровольцев, и оператором этой инфраструктуры на текущий момент является как раз Ресурсный центр. Он осуществляет подготовку, методическое сопровождение, развитие в крае того цикла мероприятий и программ, который уже был упомянут. Ресурсный центр оказывает поддержку добровольческим объединениям, которые уже сейчас существуют на Алтае и содействует созданию новых. Например, сейчас мы совместно с российским движением школьников реализуем программу "Лига добровольческих отрядов", направленную на развитие добровольчества в алтайских школах. Есть программа "Свои" – она уже для профессиональных образовательных организаций, для вузов, и также направлена на появление у них собственного волонтерского движения. Ресурсный центр старается брать лучшие практики добровольчества, существующие на уровне округа, региона, страны, и повсеместно распространять их в Алтайском крае.

– В каких направлениях работает добровольчество?

Никита: На данный момент направлений добровольчества очень много. Я назову, пожалуй, самые основные: это волонтерство Победы, волонтеры-медики, волонтерство в сфере чрезвычайных ситуаций, волонтерство в сфере культуры, экологическое добровольчество, социальное добровольчество, медиадобровольчество. Сейчас мы также активно исследуем тему корпоративного добровольчества.

– В чем основная функция окружного центра "Волонтеров Победы", и как он вписан в общую систему поддержки добровольцев?

Екатерина: Окружной центр "Волонтеров Победы" – это системное образование, и оно неспроста появилось в Алтайском крае: у нас большой потенциал добровольческого движения. Регион участвовал в федеральном конкурсе на право быть окружным центром, и нам удалось победить. Окружной центр координирует серьезные, системные проекты патриотического направления в Алтайском крае и СФО. Это, безусловно, проект "Победа в каждом из нас" – очень важная инициатива, связанная с историей, с уважением к своим корням, с сохранением традиций, которые дороги для каждой семьи. У каждого из нас есть определенные моменты в жизни семьи, которыми мы гордимся, и наша задача – бережно сохранять историю семьи, передавая ее дальше – детям и внукам.

Безусловно, окружной центр выполняет образовательную функцию, потому что сейчас мы заходим в программу подготовки, тренинговой работы с волонтерами 75-летия Победы. В Алтайском крае мы будем собирать представителей волонтерских корпусов СФО, проводить с ними многодневные тренинговые образовательные программы с тем, чтобы ребята качественно подошли к организации работы в преддверии юбилея Победы. Возглавляет этот окружной центр Галина Берлизова. Это очень интересная работа, связанная и с федеральными задачами, и с окружными, региональными. И мы с проектом "Победа в каждом из нас" уверенно шагаем вперед – он объединяет с каждым днем все больше ребят.

– Екатерина Викторовна, расскажите, кем вы гордитесь в своей семье, о какой победе вы хотели бы рассказать?

Екатерина: Так получилось, что мои предки, мои дедушки были очень творческими людьми. Большое счастье, что они написали историю своей жизни и оформили ее в виде фолиантов, где много фотографий довоенного времени, Барнаула и Алтайского края. Там много информации о том, как проходило становление нашей семьи. Я горда тем, что отец моей матери, Лука Гаврилович Колесник, начальник штаба связи полка, прошел всю войну, заслужил много наград, и особенно трепетно в этой книге он описал историю становления отношений с моей бабушкой. Так получилось, что поженились они 21 июня 1941 года, а 22-го началась война, и путь их семьи, их отношений в военное и послевоенное время описан в этом, я бы даже сказала, романе.

Второй мой дед, генерал-лейтенант Евгений Михайлович Краскевич, руководил Ленинградским артиллерийским училищем, затем – Киевским артиллерийским училищем, водил парады по Красной площади, был инициатором рационализаторских разработок салютных установок, которые сейчас мы все видим во время парада на Красной площади. Его путь становления был также уникален. Это мой двоюродный дед, а отец моего отца, Николай Авдеевич Кокорин, был вторым секретарем райкома партии. Вот такая у нас семья, и мы стараемся перенимать их заветы. Возможно, именно благодаря тому, что у моей семьи есть досконально описанная информация, исторический путь, я и занимаюсь в том числе патриотическим воспитанием молодежи, имею отношение к движению "Бессмертный полк России" и проекту "Победа в каждом из нас".

– Что вас больше всего впечатлило и затронуло, когда вы изучали историю семьи, когда читали то, что написал ваш дед?

Екатерина: Затронуло, наверное, то живое отношение к жизни, та ответственность, которую деды несли, выполняя свой гражданский, военный, человеческий долг. Для меня лично это стало примером настоящего отношения к работе, к жизни. Я никогда не позволяю себе никакой профанации, и это во многом благодаря тому, что у меня такие предки. И я стараюсь привить эти качества своему сыну.

– А может, что-то прочитаете из этого описания, хотя бы небольшой фрагмент?

Екатерина: Я взяла с собой книгу моего деда по материнской линии, Луки Гавриловича Колесника, и готова зачитать небольшой кусочек про свадьбу 21 июня 1941 года, за несколько часов до начала войны: "Прибытие в домик. Мы начали устраиваться. Женя все стала делать по-своему, по-женски, я не возражал. Домик и его расположение Жене очень понравились. Прибыли ее вещи в багаж, стали распаковывать, вешать занавески и прочее. Затем заходит к нам командир роты связи Лобовский и приглашает к себе, а завтра, вернее, уже сегодня, 21-го, он уезжает к новому месту жительства. Мы отпраздновали встречу Жени, проводили Лобовского. Женя отправилась к себе, я пошел в роту, чтобы дать соответствующие распоряжения на занятия личного состава взвода. День пролетел незаметно, вечером собрались друзья. Так прошла ночь, солнце не заходило, началась моя супружеская жизнь. Каждый, кто видел мою жену Женю, одобрял мой выбор, но в ночь с 21 на 22 июня в 3 часа 30 минут времени, когда я еще не успел уснуть, приходит посыльный и говорит, что меня вызывают в штаб. Я быстро оделся и ушел, Женя осталась одна. В штабе я узнал, что началась война: неожиданно напала на нас фашистская Германия. Было отдано распоряжение немедленно эвакуировать все семьи в тыл, всех быстро собрать и отправить. Я прибыл домой с такой ужасной вестью, но делать было нечего. Мы вновь с Женей все собрали, она готова была к отъезду в город Барнаул к своим родным – отцу и матери. По радио выступил министр иностранных дел СССР товарищ Молотов. Из его выступления мы узнали, что Германия напала на нашу страну в нескольких пунктах одновременно. Товарищ Молотов призвал всех граждан СССР к Отечественной войне против Гитлера. Вскорости пришли машины, мы с Женей погрузили все ее вещи, и она отправилась на вокзал, чтобы ехать в Барнаул, а я остался снова один. Так скоротечно прервалась моя супружеская жизнь".

– У меня мурашки по коже просто… Никита, а какие у вас истории в семье? Как связана ваша семья с Великой Отечественной войной?

Никита: В моей семье также много участников войны. Мой прапрадедушка Николай Иванович был участником трех войн –Первой мировой, Русско-финской и Второй мировой. В Первой мировой войне он получил несколько ранений, но впоследствии восстановился и участвовал в Русско-финской и Второй мировой. За войну он получил 11 ранений, но тем не менее выжил, вернулся и прожил до 1986 года.

Моя прабабушка была труженицей тыла здесь, в Алтайском крае. Скончалась она в 2014 году, поэтому я хорошо помню и ее саму, и военные истории о том, как тяжело было в тылу, что все отдавалось для фронта, что они могли не есть неделями. В их семье было девять детей, и каждый – от мала до велика – работал в полях для фронта, для Победы.

Мой дедушка родился 30 июля 1941 года, он родом с Украины, и у нас даже есть семейный памятник войны. В сад рядом с домом, где он родился и жил, упал снаряд и взорвался, там образовалась воронка и появился пруд. До сих пор, даже сейчас, он существует, а рядом установлена небольшая памятная доска, где написано, что в 1941 году при бомбардировке здесь образовалось озерцо, они его облагородили и хранят как семейную память о тех событиях.

– Расскажите подробнее о проекте "Победа в каждом из нас": что можно сделать в рамках этого проекта?

Никита: Проект направлен на сбор и сохранение семейных историй о героях войны, о героях послевоенного времени, о тружениках тыла. Я считаю, что этот проект может помочь каждому из нас найти ту самую связь со своими корнями, ведь в его рамках мы, как волонтеры Победы, рассказываем людям, как изучать свой семейный архив, свое семейное древо. Есть замечательный проект "Моя история", который направлен как раз на это. Многие люди не знают, как они могут найти истории о своих предках, и их я приглашаю в наш координационный окружной центр в Барнауле на проспекте Ленина, 53а. Здесь вам обязательно расскажут, куда обратиться, как работать с архивами. Возможно, есть невероятные истории, о которых вы даже не знаете.

Проект "Победа в каждом из нас" как раз собирает эти истории, чтобы рассказать их всем, и чтобы как можно больше людей захотели узнать о себе и своих предках. Итогом этого проекта будет проведение мероприятий в рамках 75-летия Победы – "Бессмертный полк" в Барнауле. В этом году его участниками стали свыше 60 000 барнаульцев, и 550 волонтеров Победы обеспечивали шествие. На следующий год участников, я думаю, будет гораздо больше. Ждем ваши истории по адресу pobedavnas@mail.ru.