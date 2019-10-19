Темные круги под глазами: причины, из-за которых они появляются

Усталость и недосып – обычно так объясняют появление темных кругов под глазами, однако не стоит относиться к данному симптому с пренебрежением, ведь отдых не всегда решет такую проблему, пишет "Медикфорум".
Возможность отдохнуть и хороший сон делают лицо более свежим и привлекательным, убирают некрасивые круги под глазами, но этот способ бессилен, если причиной является наследственность.
Кроме того, с появлением темных кругов связано старение и естественная потеря организмом коллагена, а также подкожного жирового слоя. Данный процесс делает и без того нежную кожу в области глаз еще тоньше, так что через нее начинают явственнее проступать сосуды и капилляры, придающие темный оттенок.
Еще одна причина темных кругов – недостаток воды в организме. При этом замедляется течение крови и лимфы, причем именно в зоне глазниц данный процесс становится заметнее всего.
Может оставлять следы синевы под глазами и аллергия. Организм активно выделяет гистамины, и в такой момент обычно чешутся и слезятся глаза. Сосуды расширяются, что и дает эффект синяков.
Низкий гемоглобин тоже может быть связан с темными кругами под глазами. В случае данного нарушения снижается количество переносящих кислород красных кровяных клеток. Как следствие, сосуды начинают темнеть и становятся более заметными под кожей.
Кроме того, на состояние кожи вокруг глаз влияют проблемы с почками, сердечно-сосудистые заболевания и инфекции. Так что, как понимаете, в некоторых случаях проблему отдыхом не решить.
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