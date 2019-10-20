Строительство приютов для бродячих собак могут отложить

Глава комитета по местному самоуправлению краевого парламента Борис Трофимов на совещании 18 октября попросил предусмотреть в краевом бюджете на 2020 год деньги на строительство приютов для бездомных собак (или официально – для животных без владельцев). По очень приблизительным расчетам на это может понадобиться от 35 до 70 млн рублей.

Когда создадут приюты?

По Федеральному закону об ответственном обращении с животными с 1 января 2020 года в регионах должны были заработать приюты для безнадзорных животных. Перед этим правительство России планировало утвердить порядок и положение об этих приютах. Но документ пока так и не появился.

Без него, пояснил amic.ru Борис Трофимов, невозможно посчитать, какая сумма потребуется на их строительство и содержание. Ведь не ясно, сколько квадратных метров должно приходиться на одну собаку, как ее нужно кормить, какие в целом требования по содержанию.

Сейчас, объяснил глава комитета, на федеральном уровне идут дискуссии о том, сохранить ли срок вступления нормы с 1 января 2020 года или перенести его на год – на 2021 год. Если изменений не произойдет, то деньги на создание приютов в бюджете должны быть предусмотрены.

Один из вариантов, который рассматривает рабочая группа, специально созданная в АКЗС для реализации закона, – создание семи межрайонных приютов, по числу административно-управленческих округов.

"Мы просчитывали очень грубо – на один приют нужно 5-10 млн рублей. Соответственно, на семь понадобится от 35 до 70 млн. Но это, конечно, условные цифры. Их я и попросил предусмотреть в бюджете", – объяснил Борис Трофимов.

Почему не во всех районах ловят собак?

Напомним, весной 2019 года депутаты внесли поправки в краевой закон о животных без владельцев, где дополнительно выделили 8 млн рублей на стерилизацию и лечение бродячих собак. Это тоже требование федерального законодательства. Таким образом, всего на работу с безнадзорными животными в 2019 году в крае предусмотрено 16 млн рублей. Их передают городам и районам на выполнение этого полномочия.

Однако опыт прошлых лет показывает, что значительную часть этих средств местные власти возвращают обратно. По итогам 2018 года из выделенных 8 млн рублей муниципалитеты освоили 5,8 млн, или 73%, рассказывали в АКЗС в апреле. Больше половины районов вообще не исполнили полномочия – не нашлось желающих заниматься отловом бродячих собак. Приюты, причем частные, есть только в Барнауле и Бийске.