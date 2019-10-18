На Алтае пожаловались на упавшие части ракет, которые не убирают

В Горном Алтае до сих пор не вывезены несколько частей ракет, которые упали во время запусков на Байконуре, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вопрос затронут во время обсуждения влияние ракетно-космической деятельности на окружающую среду и здоровье жителей Республики Алтай.
Министр природных ресурсов, экологии и туризма республики Евгений Мунатов напомнил, что эта обязанность закреплена за Роскосмосом согласно договору, заключенному еще в 2000 году.
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подчеркнул, что соглашение следует еще раз внимательно изучить и внести в него изменения.
"Этому соглашению уже 19 лет, его необходимо тщательно изучить и подготовить предложения по внесению изменений, в том числе, предусмотреть возможность направления жителей территорий, входящих в зону падения, на санаторно-курортное лечение", — предложил руководитель региона.
Также эксперты отметили, что в районе их падения превышения допустимых гигиенических норм загрязняющих веществ не обнаружены. С начала года специалисты взяли свыше 200 проб, но ни одна из них не вызвала беспокойства.
В общей сложности в 2019 году состоялось 11 запусков ракет-носителей, части которых могли упасть на территорию Горного Алтая.
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