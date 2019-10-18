Жительницу Алтайского края обвинили в истязании шестерых приемных детей

Жительнице Заринского района предъявили обвинение в нанесении побоев приемным детям и невыполнении обязанностей по их воспитанию. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, ей назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее следователи выяснили, что женщина на протяжении с осени 2015 по май 2019 года в селе Старокопылово причиняла моральный и физический вред взятым под опеку воспитанникам детдома. Она взяла на себя обязательства по уходу за ними, но не исполняла их должным образом.
Также имеется информацию о том, что дети жаловались на жестокость опекунши, но органы опеки не предприняли действенных мер, чтобы пресечь издевательства над воспитанниками.
В СК подчеркнули, что кроме установления всех обстоятельств происходившего будет дана и оценка действиям сотрудников органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входит надзор за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой.
В частности, они проверяют информацию о родственных связей обвиняемой с должностными лицами. Расследование уголовного дела продолжается.
На резонансный случай обратила внимание зампред правительства Алтайского края Ирина Долгова. Она дала поручение специалистам Минобрнауки края и врио уполномоченной по правам ребенка Ольге Казанцевой проверить информацию о жестоком обращении с детьми в Заринском районе.
Комментарии