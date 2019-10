Ярмарка, забег младенцев и мастер-классы: куда сходить в Барнауле в выходные

Выходные 19 и 20 октября в Барнауле будут по-осеннему прохладными и снежными. Ночью синоптики обещают до -11 градусов, днем тоже будет не выше +2 градусов. Однако это не повод закрыться дома, укутаться пледом и смотреть сериалы. Театры, музеи, торговые центры подготовили интересные и познавательные мероприятия. Рассказываем, куда сходить и на что посмотреть в субботу и воскресенье.

Ярмарка

Сезон осенних ярмарок стартовал в Барнауле. Торговые площадки будут организованы в каждом районе города в субботу, 19 октября. Барнаульцы могут купить яйца, мясо, птицу, растительное масло, колбасные изделия и полуфабрикаты, рыбу, кондитерские изделия, муку, сахар, сухофрукты, овощи, фрукты и многие другие продукты. Ярмарки будут работать с 10:00 до 14:00.

Спорт

Открытие краевых соревнований "Универсальный стрелок" пройдет в субботу в спорткомплексе "Олимпийский". Состязания по стендовой стрельбе проводятся в регионе с 2009 года. Ежегодно в них участвуют жители Алтайского края и Новосибирска.

Если взрослые соревнуются в стрельбе, то дети – в беге. 20 октября в 11:00 в ТРЦ "Пионер" пройдет 22-й краевой забег младенцев для детей до двух лет. Дистанция – 5 метров: ползком, уверенным шагом и даже бегом – все зависит от способностей малышей. Для старшей возрастной категории будут установлены небольшие препятствия.

Концерты и театры

Известная российская рок-группа "Пилот" выступит 19 октября в клубе-баре Che Guevara. Коллектив сформировался в 1997 году, а в 2004 году вышел один из самых известных и популярных альбомов "Рыба, крот и свинья". В честь 15-летия альбома "Пилот" и отправился в тур по российским городам.

Если вы являетесь поклонником легендарной группы Queen, то вас может заинтересовать концерт группы Radio Queen. Этот екатеринбургский музыкальный коллектив исполняет всемирные и бессмертные хиты Queen, такие как We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие. Концерт пройдет в ДК Моторостроителей.

Премьера спектакля "Мой папа – Питер Пэн" (12+) состоится в субботу в Молодежном театре "Алтай". Режиссер постановки – поляк Бениамин Коц. Эскиз этого спектакля победил в голосовании проекта новой режиссуры и современной драматургии для молодежи #ВСМЫСЛЕ, который прошел в театре 27 и 28 июня 2019 года. Посмотреть на игру артистов можно и в воскресенье, 20 октября.

Историю киевской барышни, воспитанной на гламурных журналах, расскажут в постановке "За двумя зайцами" (12+). Спектакль пройдет в Театре драмы им. В.М. Шукшина 19 октября. Здесь же 20 октября зрителям покажут постановки "Время женщин" (16+) и "Идеальный муж" (16+).

Мюзикл "Соб@ки" (12+) удивит зрителей на сцене театра Музкомедии. Главными героями постановки стали бездомные собаки, живущие на окраине города и мечтающие обрести счастье. Это не просто спектакль, это притча по мотивам повести Константина Сергиенко "До свидания, овраг!".

Вечер фортепианной музыки пройдет в филармонии 20 октября. Дарить слушателям эстетическое наслаждение будет Анна Шелудько, известная пианистка из Санкт-Петербурга. Она уже покорила Японию, Южную Корею, Германию, а сейчас дарит свой талант барнаульцам. Начало концерта в 17:00

Мастер-классы и выставки

Узнать все об искусстве приготовления мыла и сделать его собственными руками предлагают в студии "Розмарин" и гипермаркете "Леонардо" (в ТРЦ "Галактика). Участников мастер-класса научат работать с материалами для мыловарения и красиво оформлять готовые работы.

Художественный музей приглашает на персональную выставку заслуженного художника России Юрия Люкшина "Слово о полку Игореве", а также на выставку "Этой ярмарки краски", где представлены работы народных художественных промыслов России.

Выставка голограмм с 5 октября работает в музее "Город". Ее авторами стали физики Государственного оптического института в Санкт-Петербурге. С помощью лазера и света они создали объемные копии произведений искусства и живой материи. Все выставки будут работать в выходные, 19 и 20 октября.

Планетарий

19 октября барнаульский планетарий приглашает на "Приключения небесной принцессы" (5+). Это история о всемогущем короле с королевой, чьими детьми были разноцветные звезды и далекие планеты. Их любимой дочкой была веселая, озорная небесная принцесса Комета. Начало в 11:00.

В 13:00 начнется программа "Астрономия", в которой расскажут о расположении звезд на небе, структуре созвездий, строении Солнечной системы.

В этот же день в 15:00 всех желающих приглашают разгадать секреты темной материи. В программе "Призрак Вселенной" (12+) зрители отправятся глубоко под землю к самому чувствительному детектору темной материи на Земле и станут свидетелями зрелищного столкновения элементарных частиц.

В воскресенье, 20 октября, маленьких барнаульцев от 6 лет приглашают на сказку "В поисках нашего солнышка". Ее героем стал гном Кнопкин, который пытался узнать, куда ночью прячется солнышко. Дети получают первые представления о Солнце, звездах и созвездиях, планетах и кометах, узнают, почему на Земле происходит смена дня и ночи. Начало в 11:00.

Для зрителей от 12 лет в 13:00 в программе "Движение Земли" зрителей познакомят с вращением нашей планеты, с фазами Луны, подробно расскажут про суточное движение звездного неба и смену времен года.

В 15:00 начнется программа "От Земли до Вселенной" (12+), которая расскажет о пути небесных открытий: от теорий древнегреческих астрономов до самых больших современных телескопов.