Синоптики ожидают дожди и мокрый снег в Алтайском крае

Осень в Алтайском крае становится все холоднее – в регионе выпал первый снег и в выходные снегопады продолжатся. Об этом информирует краевой Гидрометцентр.
19 октября пройдут умеренные дожди с мокрым снегом. Днем воздух прогреется от +2°C до +7°C (в Барнауле – от +3°C до +5°C). Это на градус холоднее, чем днем ранее. Ночью ожидается от -1°C до -6°C, а в северных районах – до -11°C (в краевой столице – от -6°C до -8°C).
Ветер юго-западный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.
Осадки и перепады температур создадут сильную гололедицу. В связи с этим региональное ГУ МЧС России предупредило водителей о необходимости "переобуть" автомобили в зимнюю резину.
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