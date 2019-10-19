Россия оценила ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляют 150 млрд рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на агентство Bloomberg.
"Эта проблема должна быть решена, поскольку ущерб будет расти с каждым годом. Масштаб очень серьезный. Трубы взрываются, сваи разрушаются", – рассказал замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
По его словам, потепление составляет угрозу для инфраструктуры: повреждаются здания, трубопроводы и другие объекты. В связи с этим Россия планирует уделять больше внимания изменению климата.
Проблемы есть у горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний: на зону вечной мерзлоты приходится 15% российской нефти, здесь же проводится 80% газовых операций.
Согласно прогнозам, в будущем ситуация станет хуже: к 2050 году потепление может затронуть примерно пятую часть инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. Ущерб может обойтись примерно в 84 млрд долларов, что составляет около 7,5% ВВП России.
Напомним, в конце сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о ратификации Парижского соглашения по климату. Россия объявила о присоединении к Парижскому соглашению еще в 2015 году, подписала в 2016, но несколько лет его не ратифицировала.
Ранее ученые рассказали, что глобальное потепление может сказаться на условиях жизни россиян. По словам замдиректора по науке Института криосферы Земли Сибирского отделения РАН Дмитрия Дроздова, процесс будет длиться по меньшей мере до конца XXI века.
Комментарии
Надуманный ущерб для сокрытия хищений. Там столько инфраструктуры нет. Это вечная мерзлота хлор в нефть подмешивает?