Бийская пенсионерка отдала мошенникам на сохранение более полумиллиона рублей

В Бийске 69-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на мошенников, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".
Пенсионерка рассказала, что с московского номера ей позвонила женщина, которая представилась сотрудником банка. Неизвестная знала, что на депозитном счете потерпевшей находится около 600 тыс. рублей. Она сказала, что их необходимо снять, чтобы обезопасить от мошенников.
Позже бийчанке позвонил мужчина, который представился Артуром. Он проинструктировал ее, в какой банк необходимо проехать и на какой номер счета положить сбережения, чтобы позже их безопасно снять.
Пенсионерка сделала все, как было сказано. Артур успокоил ее, что теперь деньги в сохранности. Также он сказал ждать менеджера банка, который должен был обналичить переведенные деньги и привезти их бийчанке. Однако банковский работник так и не приехал.
Женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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