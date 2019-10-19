В алтайское село вместо угля привезли траву с землей

"Вести Алтай" опубликовали видео, на котором рабочие котельной обсуждают засыпанный землей и травой уголь, который привезли одно из сел Кулундинского района Алтайского края.
"Вот сами убедитесь, какой уголь привозят к нам в котельную и просят большую температуру. На дворе XXI век! Люди газом топят, а мы травой и землей!" — рассказал рабочий котельной. Далее мужчина со смехом говорит: "Отопительный сезон — 2019 открыт!"
Это не первый случай в крае, когда в котельную привозят некондиционное топливо. В августе на ТЭЦ города-курорта Яровое привезли жидкий уголь, который вытек из вагонов при разгрузке. Уголь закупали на деньги региона, а тендер проводила администрация города.
После инцидента в мэрию города вызвали представителей поставщика. Составили акты и решили, что, наверное, вода попала при транспортировке.
В сентябре состоялось заседании правительства края по вопросам подготовки к отопительному сезону. На мероприятии губернатору Алтайского края Виктору Томенко рассказали, что бывают ситуации, когда в котельную привозят качественный уголь, а через несколько дней там уже лежит плохое топливо. "Работа контроля за качеством приобретаемого угля — это важный аспект вашей деятельности", — обратился губернатор к главам городов и районов.
Комментарии
Зато всё по тендеру!
Ну так Россия страна развитой коррупции.
134 Мексика 30 29 27 26 25 26
135 Иран 29 29 29 27 28 24
136 Россия 28 29 29 29 27 28
137 Ливан 29 30 25 25 26 21
138 Папуа — Новая Гвинея 29 30 27 24 24 25
Мы же прекрасно понимаем, что такой уголь и должен быть, чтобы воры покупали недвижимость за бугром и прочие блага.
Спросить с того, кто привозил, было никак? или не принимать?
Работа за контролем распила денег в этом государстве, начиная с гнилой головы. У чиновников дома тепло, а до Кулунды им как до той звезды. Терпилы мы, уважаемые граждане...
10:27, в таких случаях обычно всё заранее договорено. Поставщик вместо угля поставляет г. , а заказчик его без вопросов принимает и получает деньги в карман. Удивлён только кочегар, который в этой преступной схеме не замешан.
Кочегар по голосу не только удивлен, еще и с хорошего бодуна. ))