Алтайский государственный медуниверситет отметил свое 65-летие

17 октября в концертном зале "Сибирь" состоялось празднование 65-летия Алтайского государственного медицинского университета.
Поздравили учреждение министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Виктор Томенко и Александр Карлин.
"Верность профессии – это то, что отличает нас, медиков. Низкий поклон ветеранам вуза – людям, которые делились своими знаниями, опытом. Сегодня нам необходимо готовить врачей нового формата. Мы должны единой командой выступить и сформировать систему здравоохранения Алтайского края, опираясь на опыт. У нас все получится. Спасибо за ваш труд. Процветания вузу, новых учеников и всяческих успехов!" – пожелал студентам и преподавателям министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
На празднике студентам и преподавателям вуза вручили награды федерального и регионального уровней. Почетным профессорам университета торжественно вручили мантии.
Закончилось торжество произнесением клятвы вузу и исполнением гимна медуниверситета, сообщает официальный сайт Алтайского края.
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