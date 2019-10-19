Бийчанин поссорился с другом и "под шумок" угнал у него автомобиль

26-летний житель Бийска пришел в гости к своему другу и попросил у него ключи от автомобиля, сообщили в региональном МВД.
Получив отказ, мужчина решил угнать транспортное средство. Пока шел спор, бийчанин взял ключи от иномарки своего друга, вышел на улицу, сел за руль и уехал.
Хозяин машины увидел уезжающий автомобиль в окно и сразу позвонил в полицию. Правоохранители объявили план "Перехват" и в ближайшее время задержали подозреваемого. Автомобиль вернули владельцу.
Задержанный подозревается не только в угоне автомобиля, но еще в ряде преступлений. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе.
Возбуждено уголовное дело.
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