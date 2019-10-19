Пятеро детей погибли в результате пожара в жилом доме в Ярославской области

Семь человек, пять из которых дети, погибли при пожаре в жилом доме в городе Ростове Ярославской области, сообщает ТАСС.
Пожар произошел рано утром в двухэтажном многоквартирном доме. Выгорела площадь в 600 квадратных метров.
В огне погибли пятеро детей. Спасатели обнаружили также останки двух взрослых.
В МЧС сообщают, что судьба еще одного человека остается неизвестной. Спасатели продолжают его поиски.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Причины пожара устанавливаются.
Жильцам дома, в котором произошло возгорание, предоставлено временное жилье.
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