Электроснабжение в Солонешенском районе Алтайского края восстановлено

Глава Солонешенского района сообщил, что аварию на линии Петропавловская – Солонешенская устранили. Энергоснабжение района восстановлено.
"Все котельные работают в нормальном режиме, в ближайший час я проверю, как они подают теплоноситель в сети. Ситуация постоянно была под контролем, специалисты работали профессионально и эффективно", – цитирует Виктора Горбачева официальный сайт Алтайского края.
Напомним, что авария на воздушной линии электропередачи произошла 19 октября. Без электроэнергии остались 33 населенных пункта, в которых проживают 8800 человек. На время отключения энергии социально важные объекты были подключены к дизельным генераторам.
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