В России изменится порядок проверки счетчиков

При проверке счетчиков юридическое значение будет иметь только запись в специальной базе, сообщает "Российская газета".
Бумажные свидетельства будут выдаваться только по желанию владельца. Это помешает мошенникам, которые манипулируют сроками проверок и навязывают гражданам фальшивые свидетельства.
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
"После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг, – рассказал руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. – Эта запись будет выступать единственным подтверждением поверки прибора учета и информировать владельца о дате следующей".
Комментарии
"После того, как специалист сделает поверку прибора учета, он в присутствии владельца должен будет занести ее результаты в наш реестр через портал госуслуг"
А потом любой другой специалист может удалить запись из реестра и заявить, что учет не расчетный, потребовав штраф и оплату за электроэнергию по своему тарифу за длительный период.