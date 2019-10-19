ВЦИОМ: уровень доверия Владимиру Путину составил 73,3%

Согласно опросу, проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Владимиру Путину доверяют 73,3% респондентов.
Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 66,5%, а работу премьер-министра положительно оценили 38,8% опрошенных.
Отмечается, что динамика доверия президенту носила волнообразный характер, а в последние две недели усилилась.
Дмитрию Медведеву доверяют 40,2%, Владимиру Жириновскому – 38,8%, Геннадию Зюганову – 35,2%, а Сергею Миронову – 27,2% опрошенных.
Уровень поддержки партии "Единая Россия" за последнюю неделю составил 33,7%, КПРФ – 16%, ЛДПР – 12,9%, "Справедливой России" – 6%, – сообщает ВЦИОМ.
Комментарии
Ну хоть бы на одного вживую посмотреть. Или об этом уже не говорят в слух?
походу перед "доверия" пропустили "не" - так должно быть реально