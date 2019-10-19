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Врач рассказал, что отказ от бюстгальтеров опасен для женского здоровья

, ИА "Амител"
Не носить бюстгальтер могут только женщины с маленькой грудью
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению Московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, чем опасен отказ от ношения бюстгальтеров, сообщает lenta.ru.

По словам специалиста, не носить лифчик могут только женщины с маленькой грудью, так как для большой груди это грозит отвисанием и растяжкой связок. Это может привести к нарушению циркуляции крови и застойным явлениям в тканях и сосудах. 

Врач отметил, что при отказе от бюстгальтера во время физических нагрузок может появиться дискомфорт в области груди. Кроме того, увеличивается риск получения травмы от удара в толпе или по собственной неосторожности. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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