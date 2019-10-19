Минимальную цену на сахар предложили установить в России

Евразийская экономическая комиссия предложила России установить минимальную цену на сахар, сообщает РБК.
Большой урожай сахарной свеклы и прошлогодние остатки резко снизили оптовую цену на сахар. Производство сахара в России превышает его потребление. Он подешевел на 40%.
Для того чтобы производство было рентабельным, эксперт предложил установить фиксированную минимальную цену. По мнению специалиста, она должна составлять примерно 25-26 рублей за килограмм.
"Речь идет не об установлении минимальной оптовой или розничной стоимости, а об определении индикативной цены, которая может быть использована для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар", – цитирует РБК председателя правления "Союзсахара" Андрея Бодина.
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