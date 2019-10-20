Пятилетняя россиянка погибла в Турции

Пятилетняя девочка из России погибла в Турции в результате несчастного случая, сообщает РИА "Новости".
Семья с двумя детьми отдыхала в Кемере. Для поездки в каньон Гейнюк они арендовали трехместный электрический велосипед.
На горной дороге глава семейства не справился с управлением и сорвался в пропасть. Взрослые и десятилетний мальчик серьезных травм не получили, а маленькая девочка сильно пострадала.
Добраться до больницы россиянам помог местный житель.
Девочку спасти не удалось. Она умерла на руках у врачей.
Комментарии
Бедные родители. Как с этим жить им?
3х местный электрический велосипед, едут 4 человека по горам ..... какая разница в какой стране произошло, у родителей мозгов нет, ездить по незнакомой местности на перегруженном велосипеде