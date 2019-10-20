Регина Тодоренко вернется в качестве ведущей в шоу "Орел и решка"

Директор телеканала "Пятница!" Николай Картозия рассказал, что Регина Тодоренко снова будет вести шоу "Орел и решка", сообщает ТАСС.
"В следующем году вернется Регина Тодоренко. С кем? Попробуйте угадать", – рассказал Картозия, указав на логотип шоу.
Также он отметил, что продолжат выходить выпуски с Андреем Бедняковым и Настей Ивлеевой и "Орел и решка. Россия".
Кроме того, в эфир телеканала вернется шоу "Ревизорро", ведущей которого станет финалистка третьего сезона проекта "Пацанки" Ксения Милас.
В новом сезоне на "Пятнице!" появятся несколько новых сериалов, а также шоу "Девочка с Гудком" с Екатериной Варнавой и Александром Гудковым.
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