Синоптики прогнозируют сильную гололедицу в Алтайском крае

В Алтайском крае к концу недели установится временный снежный покров, а на дорогах будет очень скользко, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.
20 октября на большей части территории пройдет снег, в том числе мокрый. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в южных районах. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки -3…+2 градуса (в Барнауле – от 0 до -2 градусов), а в последующие дни будет показывать близкие к этому значения. Так, в понедельник температура днем составит -3…+2°C.
Ночи станут холодными: в ночь на 21 октября прогнозируется температура от -7°C до -12°C (в Барнауле – от -9°C до -11°C).
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