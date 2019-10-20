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"Алтайбаскет" одержал победу при поддержке губернатора Томенко

, ИА "Амител"
Губернатор Алтайского края посетил первый домашний матч барнаульских баскетболистов

Фото: "Алтайский спорт"

"АлтайБаскет" в первой домашней игре в присутствии главы Алтайского края Виктора Томенко победил БК "Тамбов", сообщает "Алтайский спорт". Матч баскетбольной Суперлиги-2 завершился победой барнаульцев со счетом 81:79.  

Первая половина игры прошла при превосходстве гостей. Перед большим перерывом тамбовские спортсмены вели в счете в 8 очков – 37:45, а перед последним отрезком матча – 60:66.

Решающей стала четвертая четверть, в которой алтайские баскетболисты вырвали победу. Лучший снайпер "АлтайБаскета" Дмитрий Злобин за 42 секунды до сирены вывел хозяев вперед – 79:76.

Точный трехочковый бросок от Митюка выровнял счет – 79:79. За три секунды до конца матча на спортсмене хозяев сфолили. Валентин Назаров дважды бросил без промаха. Исправить положение за оставшиеся мгновения гости не сумели. Итоговые цифры на табло – 81:79.

Самым результативным в "АлтайБаскете" уже традиционно стал Дмитрий Злобин, на счету которого 23 очка.

Отметим, что в первых двух гостевых встречах алтайские баскетболисты также победили. Таким образом, новый сезон для клуба начался с трех побед.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

20.10.2019 09:09
- гость -

Вот ведь к чему эти фразы "при поддержке", "в присутствии", в данном контексте несущественные и ненужные?

20.10.2019 09:09
- гость -

А без губернатора бы
проиграли,как в СССР показуха

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