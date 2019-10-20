В Барнауле нашли автомобильные номера рядом с местом строительства ЖК

Практически все номера новосибирские / Фото: vk.com/incident22
В Барнауле в жилом микрорайоне Дружный-3" на стройке найдены автомобильные госномера, которые были закопаны в земле, рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".
"Предположительно, данные номера могут быть с угнанных автомобилей", – говорится в сообщении. В комментариях к публикации советуют копнуть чуть поглубже.
По словам местных жителей, ранее в этом районе находился авторазбор. Между тем, как полагают некоторые, это все равно не объясняет того, что номера кучей закопаны в земле в другом регионе. Почти все они с кодом Новосибирской области.
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