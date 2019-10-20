Силуанов вспомнил про золото, рассказывая о подготовке к резкому падению цен на нефть

Россия может выстоять перед резким падением цен на нефть с помощью золотого резерва, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC.
Силуанов признал, что низкие цены на нефть влияют на развитие российской экономики, поскольку она в значительной степени связана с добычей и переработкой нефти.
"Таким образом, наша задача – попытаться снизить зависимость от мировых цен на энергоресурсы. По этой причине бюджет основывается на правилах, которые определяют цены на нефть в 42 доллара за баррель, и вне зависимости от того, что произойдет с ценами, у нас будут средства для выполнения наших обязательств, поскольку мы накопили большие золотые резервы – более 7% ВВП", – рассказал министр.
Силуанов пояснил, что, даже если цены на нефть упадут до 30 или 20 долларов за баррель, государство сможет выполнять свои функции в течение трех лет без каких-либо проблем.
В целом же, по его словам, Россия заинтересована в том, чтобы цены на нефть были стабильными и предсказуемыми, но сегодняшняя стоимость тоже устраивает.
Напомним, в октябре 2018 года Силуанов в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что российская экономика меньше зависит от цен на нефть.
"Я могу сейчас утверждать, что наша экономика стала менее зависима от цен на нефть, и менее зависима от санкционного воздействия", – подчеркнул министр, отметив, что российские власти научились реагировать на введенные ограничения.
В 2017 году Силуанов предупреждал россиян о непростых годах, когда предполагал, что средняя цена нефти в 2018 году снизится до 40 долларов за баррель. Сейчас министра устраивает и 20 долларов.
Комментарии
Болталогия. Мы все выдержим.
Власти-то готовы, а вот народ - нет!
"Я могу сейчас утверждать, что наша экономика стала менее зависима от цен на нефть, и менее зависима от санкционного воздействия",
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После такого вранья, последние кто еще надеялся убегут туда, где нет такого вранья. Останутся сорняковый селекционный отбор - ни Богу свечка, ни черту кочерга.
В падении цен на нефть не заинтересованы ни Россия ни США ни БВ. В США сразу начинают кричать сланцевики о низкой рентабельности добычи. В Саудовской Аравии нефть - это практически единственный источник дохода.
А что Нам мешает на внутреннем рынке сделать по 120 руб за литру? При чём тут мировые цены,когда есть такой нескончаемых людской резерв?!!!