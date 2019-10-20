В Барнауле с первым снегом начали строить детскую площадку

Житель Барнаула рассказал о приятном событии для жильцов его дома — начали строить детскую площадку. Видео опубликовано в паблике "Черное и Белое Барнаул".
"С первым снегом, друзья. На улице 18 октября, а у нас наконец-то начали монтировать долгожданную детскую площадку", — говорит автор видео.
Судя по кадрам, во дворе дома, расположенного по адресу Энтузиастов, 25, появятся скамейки, лестницы, качели и другое оборудование для веселых и полезных детских игр.
"Лишь бы назад не увезли", — шутят барнаульцы.
Напомним, в ноябре 2018 года в Кемеровской области рабочие собрали на снегу детскую площадку. Ответственный за благоустройство сфотографировал преобразившуюся территорию, после чего все предметы были обратно загружены в машину и увезены.
После этого появилось якобы сделанное скрытно видео, на котором разгневанный мэр Междуреченска отчитывает чиновников за "примерку" детской площадки.
Комментарии
Надеюсь, с гарантией не менее 1 года. Чтобы было кому доделывать недоделки.
погодь потом спустя неделю воду прорвет снесут выроют котлован потом все заново переложат
В который раз убеждаюсь, что в сети сидят в большинстве своём злобные дерьмомёты, а СМИ превратились в дерьмосборники.
20.10.2019 10:19 свинья везде грязь найдет, как и навозная муха везде дерьмо унюхает
10:19
В правом верхнем углу - крестик, нажми на него и никогда больше сюда не заходи.
10:19 Типа вокруг одно дерьмо, а ты в нем плаваешь.