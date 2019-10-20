Школьный тренер объятиями обезоружил ученика с дробовиком

В США школьный тренер обезоружил ученика с дробовиком в городе Портленд (штат Орегон), заключив его в объятия, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал ABC News.
Инцидент произошел 17 мая, однако только 18 октября прокуратура округа Малтнома обнародовала видео. На кадрах видно, как мужчина обнимает ученика, после чего подбегает другой преподаватель и забирает оружие.
"В то время я испытывал сострадание к нему. Часто, особенно когда ты молод, ты не осознаешь, что делаешь", — рассказал тренер Кинен Лоу.
Ученик, который в момент инцидента страдал психическим расстройством, признал свою вину. Он три года будет находиться под надзором властей.
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