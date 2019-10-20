"Стратегический труд": Виктор Томенко поздравил алтайских дорожников с праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который отмечают в третье воскресенье октября.
В своем поздравлении Томенко и Романенко подчеркнули, что труженики отрасли каждый день показывают свой профессионализм и работают на благо всего региона:
"Уважаемые работники дорожного хозяйства Алтайского края и ветераны отрасли, поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш труд имеет стратегическое значение для экономики и социальной сферы страны. Состояние дорог отражает уровень благосостояния и перспективы развития территории.
Специалисты отрасли к своему профессиональному празднику подошли с достойными результатами. Ремонтные работы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" затронули каждый район края. Наиболее масштабные мероприятия преобразили магистрали Барнаульской и Бийской агломераций. Благодаря вашему слаженному, добросовестному труду более 900 километров дорог приведены в нормативное состояние. Свой высокий профессионализм алтайские дорожники также проявили, устранив последствия паводка, в короткие сроки выполнив ремонтные работы, восстановив трассы и мосты.
Выражаем вам искреннюю признательность за самоотверженный труд, преданность любимому делу. Желаем всем работникам отрасли крепкого здоровья, мира, добра, дальнейших успехов, исполнения намеченных планов!"
Напомним, общий дорожный фонд Алтайского края в 2019 году составил 12 миллиардов рублей. В прошлом году на эти цели было направлено 10 миллиардов, соответственно, вложения в ремонт и строительство дорог увеличились на 20%.
Половина от суммарных вложений произведена в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), по которому из бюджетов всех уровней выделено порядка шести миллиардов рублей.
Благодаря такому объему средств дорожные работы проведены на территории всего региона, затронув каждый район — обновлено более 200 объектов.
К примеру, был отремонтирован участок трассы до Кузбасса. Общая протяженность обновленных участков составила 12,6 километра. Летом в сутки по этой дороге проезжают около двух тысяч автомобилей. Это единственный проезд из южной части Алтайского края в Кемеровскую область.
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