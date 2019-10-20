Назван самый опасный военный корабль России по версии американских СМИ

Оснащение атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", который должен поступить на вооружение ВМФ России в 2021 году, назвали лучшим в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Military Watch.
"Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем, из стоящих на вооружении ВМФ России", — пишет зарубежное издание.
Обновленный военный корабль оснастят большим арсеналом крылатых ракет и продвинутой системой ПВО (адаптированного под корабли ЗРК С-400), а также новыми системами радиоэлектронной борьбы, зенитным ракетным артиллерийским комплексом "Кортик" и ЗРК "Редут".
Главным противокорабельным оружием станет ракета "Циркон", которая может поражать цели на скорости около восьми чисел Маха на расстоянии до тысячи километров. Это позволит ей превзойти основную противокорабельную ракету ВМС США под названием "Гарпун".
Кроме того, благодаря своим ядерным силовым установкам крейсер сможет длительное время находиться вдали от побережья России.
ТАРКР "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан" до 1992 года назывался "Калинин". Его заложили 17 мая 1983 года на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 года корабль спустили на воду. 30 декабря 1988 года он пополнил боевой состав ВМФ России. 22 апреля 1992 года корабль переименовали в "Адмирала Нахимова". После крейсер почти 15 лет простоял у причальной стенки в ожидании своей судьбы — в 1999 году его приняли на ремонт на завод "Севмаш" в Северодвинске, а работы начались в 2013 году. Сейчас крейсер проходит ремонт и глубокую модернизацию.
Комментарии
Понты дороже денег...
Что за бред? В настоящее время он разобран и не плавает, какую опасность он может представлять в данный момент? Вот когда, и если его доделают, и если оснастят ракетами, и при этом он не взорвётся и не потонет, вот тогда и можно о чём то говорить.