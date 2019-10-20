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Банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона

, ИА "Амител"
Впрочем, не все банки готовы тратить свои деньги на создание специальной системы
Банки будут сверять клиента по номеру его телефона / Фото: dengi.ua

Банки будут сверять клиента по номеру его телефона / Фото: dengi.ua

Правительство России подготовило законопроект, в соответствии с которым банки будут обязаны проверять телефонные номера клиентов, сообщает RT.

По мнению авторов инициативы, это поможет избавить россиян от звонков коллекторов и не позволит мошенникам украсть деньги со счетов.

Имеются в виду случаи мошенничества, когда злоумышленник под видом клиента звонит в банк и называет его паспортные данные.

Даже если мошенник подменит номер, его настоящий номер телефона отобразится в единой информационной системе проверки сведений об абоненте.

Предполагалось, что расходы возьмут на себя операторы связи. Теперь же решено, что за создание системы идентификации абонентов по номеру телефона обяжут платить банки.

"Некоторые предложения требуют дискуссии. Банки, неактивно работающие с гражданами, не видят смысла для участия в такой проверке. Не все кредитные организации готовы тратиться на эту систему", — рассказал "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Предполагается, что инициативу рассмотрят в Госдуме во втором чтении в ноябре.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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