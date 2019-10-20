Воскресенье, 20 Октябрь, 15:07

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,95
€ 71,13
Обь
19см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Обрушение дамбы под КрасноярскомОтопительный сезон на АлтаеГород. Слушай!
Новости

В Алтайском крае отменен особый противопожарный режим. Можно идти в лес

, ИА "Амител"
Однако отмена запрета на посещение лесов не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности
Осенний сосновый лес ждет своих гостей / Фото: look.com.ua

Осенний сосновый лес ждет своих гостей / Фото: look.com.ua

Правительство Алтайского края отменило особый противопожарный режим на территории региона в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и установлением соответствующих погодных условий. Документ опубликован на сайте региональной Минприроды. 

Напомним, жителям края с 10 октября было запрещено ходить в лес и жечь костры на дачах. Однако отмена запрета не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности. Людей по-прежнему призывают проявлять сознательность, чтобы, как минимум, оградить себя от штрафов.

До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещено:

  • разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
  • бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и так далее);
  • употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
  • оставлять материалы, промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами;
  • использовать машины с неисправной системой питания двигателя.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефону(3852) 63-66-40 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
14:56
Названа главная опасность кормления бродячих собак 0
14:23
В Алтайском крае отменен особый противопожарный режим. Можно идти в лес 0
13:49
Задержан директор артели, которой принадлежит разрушившаяся дамба под Красноярском 1
12:59
В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше, если совсем нет работы 7
12:39
План по прививкам против гриппа выполнен в Алтайском крае наполовину 1
11:46
Банки обяжут проверять клиентов по номеру телефона 0
11:29
"Идет тепло в трубопровод": сибирские энергетики сняли пародию на песню "Пчеловод" 0
10:58
Назван самый опасный военный корабль России по версии американских СМИ 2
10:21
"Стратегический труд": Виктор Томенко поздравил алтайских дорожников с праздником 1
09:49
Школьный тренер объятиями обезоружил ученика с дробовиком 2
09:25
В Барнауле с первым снегом начали строить детскую площадку 12
08:57
Силуанов вспомнил про золото, рассказывая о подготовке к резкому падению цен на нефть 22
08:35
В Барнауле нашли автомобильные номера рядом с местом строительства ЖК 2
08:16
Регина Тодоренко вернется в качестве ведущей в шоу "Орел и решка" 0
07:52
Поисковая операция на месте обрушения дамбы под Красноярском возобновлена 1
07:27
Пятилетняя россиянка погибла в Турции 3
07:13
Строительство приютов для бродячих собак могут отложить 11
07:03
"Алтайбаскет" одержал победу при поддержке губернатора Томенко 2
06:48
Самые головокружительные кулинарные шедевры 0
06:21
Пушистые пороки: семь смертных грехов в образах кошек 1
06:02
Синоптики прогнозируют сильную гололедицу в Алтайском крае 0
23:47
Минимальную цену на сахар предложили установить в России 2
23:16
Суд вынес приговор Наталье Бочкаревой 2
22:42
Семь человек найдены живыми после прорыва дамбы в Красноярском крае 0
22:13
В Бийске дерево под тяжестью мокрого снега рухнуло на припаркованный автомобиль 2
21:43
Более 30 человек скончались от вейпинга в США 8
21:10
Врач рассказал, что отказ от бюстгальтеров опасен для женского здоровья 0
20:53
ВЦИОМ: уровень доверия Владимиру Путину составил 73,3% 30
20:16
Три человека погибли в жутком ДТП под Новосибирском 0
19:47
Траур по погибшим в результате обрушения дамбы объявлен в Красноярском крае 0
19:20
Илон Маск выступил на форуме после шуточного приглашения организаторов 0
18:49
Сообщивший о бомбе в самолете Улан-Удэ – Москва оказался опоздавшим пассажиром 1
18:14
В России изменится порядок поверки счетчиков 9
17:41
Пятеро детей погибли в результате пожара в жилом доме в Ярославской области 2
17:20
Отец ценой собственной жизни спас сына в Казахстане 7
16:43
Электроснабжение в Солонешенском районе Алтайского края восстановлено 0
16:11
Бийчанин поссорился с другом и угнал у него автомобиль 0
15:43
Власти заявили, что дамба в Красноярском крае была построена с множеством нарушений 16
15:02
Электроснабжение в Солонешенском районе восстановят в ближайшие полтора часа 0
14:49
Самолет Улан-Удэ – Москва готовится к экстренной посадке из-за угрозы взрыва 6
14:17
Алтайский государственный медуниверситет отметил свое 65-летие 0
13:50
Специалисты назвали предварительную причину обрушения дамбы в Красноярском крае 8
13:15
Микроавтобус слетел с трассы в Алтайском крае 0
12:38
Почти 9 тысяч жителей Алтайского края остались без света из-за аварии на линии 0
12:10
Десятки жилых домов в Барнауле остались без воды из-за аварии 3
11:54
Футболист сборной России отремонтировал аудиторию барнаульского педуниверситета 5
11:13
Количество погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае возросло 0
10:51
Автомобиль такси перекрыл трамвайные пути в Барнауле 9
10:21
После снегопада на улицы Барнаула выехала зимняя техника 11
10:02
Онлайн-кинотеатры и бесплатная связь: как совместить 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.