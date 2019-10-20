В Алтайском крае отменен особый противопожарный режим. Можно идти в лес

Правительство Алтайского края отменило особый противопожарный режим на территории региона в связи со стабилизацией обстановки с пожарами и установлением соответствующих погодных условий. Документ опубликован на сайте региональной Минприроды.
Напомним, жителям края с 10 октября было запрещено ходить в лес и жечь костры на дачах. Однако отмена запрета не означает, что можно пренебрегать правилами пожарной безопасности. Людей по-прежнему призывают проявлять сознательность, чтобы, как минимум, оградить себя от штрафов.
До установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова запрещено:
- разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок, не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и так далее);
- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
- оставлять материалы, промасленные или пропитанные бензином, керосином и иными горючими веществами;
- использовать машины с неисправной системой питания двигателя.
При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить в региональную диспетчерскую службу по телефону(3852) 63-66-40 или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00.
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