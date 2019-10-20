"Опуститесь на землю и под землю": гнев московского депутата попал на видео

Жителям России понравилась речь депутата Мосгордумы Евгения Ступина, в которой он обвинил авторов проекта бюджета столицы на 2020 год в том, что они "страшно далеки от народа".
"Побольше бы таких депутатов", "Молодец. Даже не верится, что такие есть", "Таких 1% и они ничего не могут сделать", "За такими депутатами будущее": пишут в соцсетях. Некоторые полагают, что после этого депутату "подкинут наркотики".
Как уточняют "Аргументы недели", Мосгордума, из-за выборов в которую этим летом было много протестных акций, начала работу с обсуждения необходимости закупки светотехники на 20 млрд рублей.
"Там вонь стоит свалочная от завода мусоросжигательного, а вы на светотехнику двадцать миллиардов выделяете", — пытается пристыдить своих коллег Ступин, говоря об экологической проблеме в Некрасовке — районе на юго-востоке Москвы.
Депутат также попросил всех пересесть со спецтранспорта и спуститься под землю — в метро, где, по мнению большинства парламентариев, все отлично.
Впрочем, пристыдить не удалось: за бюджет проголосовали 24 депутата, 11 — против, и трое воздержались.
Напомним, этим летом в Москве прошел ряд протестов. Причиной стало то, что к выборам в Мосгордуму были допущены только "проверенные" кандидаты. Многие акции довольно жестко разгоняли сотрудники полиции. После этого президент России Владимир Путин заявил, что в стране никто не имеет права доводить ситуацию до столкновений, а виновные в этом должны быть наказаны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о позиции Кремля, осудил и оправдал жестокость полиции на митингах в Москве.
Комментарии
Глас вопиющего в пустыне.
Этим свиным рылам все будет безразлично, пока за ними не придут.