Дети двух алтайских сел могут не пойти в школу из-за отсутствия электричества

После снегопада без электроэнергии в Солонешенском районе остаются два социально значимых объекта — школы в селах Карпово и Туманово, сообщается на официальном сайте Алтайского края.
Восстановлением энергоснабжения занимаются аварийные бригады сразу нескольких районов. О том, как идут работы по восстановлению, постоянно информируют губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Глава района Виктор Горбачев доложил, что в райцентре Солонешном энергоснабжение уже восстановили, запитаны котельные. Как и в селе Демино, где школьная котельная уже работает.
"Из Куягана сейчас идет дизель-генераторная установка в село Карпово. В этом населенном пункте наиболее сложно восстановить электроснабжение: нужно поставить две упавшие опоры воздушной линии электропередачи. Дорога к селу расчищена, так что проблем с доставкой не будет. Еще одну установку направляем в село Туманово. Там также нужно восстановить упавшую опору. Дорога туда тоже прочищена. Если энергоснабжение сел Карпово и Туманово не будет восстановлено в ближайшие часы, мы подключим привезенные дизель-генераторные установки, система отопления будет работать", — рассказал Горбачев обстановку.
По его словам, максимальные последствия аварии в двух указанных селах — это на один день отмена занятий в школе из-за снижения температуры в учебных кабинетах ниже нормативной. "В принципе, ситуация для нашего района не является угрожающей, она под контролем", — добавил Горбачев.
Напомним, в воскресенье, 20 октября, на территории Солонешенского района из-за обильного снегопада произошли обрывы проводов и упали несколько опор. В результате было обесточено 20 населенных пунктов — 760 домов, в которых живут 1600 человек.
Примечательно, что в субботу, 19 октября, часть района также весь день провела без электричества. Авария затронула 33 населенных пункта, в которых проживает 8800 жителей. 26 социально значимых объектов были подключены к дизельным генераторам. Ближе к вечеру энергоснабжение района было восстановлено.
Комментарии
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