Боец Росгвардии погиб во время сдачи экзаменов на краповый берет в Хабаровске

Сотрудник Росгвардии погиб от травмы, полученной на соревнованиях в Хабаровске, куда съехались бойцы из разных городов Дальнего Востока, сообщает РЕН ТВ.
"Во время соревнований один из сотрудников Росгвардии получил травму. Он был оперативно госпитализирован, но несмотря на усилия врачей, скончался. По данному факту назначено служебное расследование", – рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
От лица Росгвардии он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Представитель ведомства заверил, что им будет оказана помощь.
Dvhab.ru со ссылкой на источник пишет, что для сдачи экзаменов в Хабаровский край съехались росгвардейцы со всего Дальневосточного федерального округа.
"Приехал парень из Улан-Удэ с опытом горячих точек и прочего. Дошел до этапа единоборств, но на ринге ему проломили череп. Он впал в кому и умер, не приходя в сознание", – сообщил источник издания.
Отмечается, что молодой человек погиб, когда сдавал экзамен на краповый берет.
Ранее два сотрудника Росгвардии получили травмы на учениях под Смоленском.
Комментарии
ну это не мирных людей на митинге плющить