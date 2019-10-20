BMW X5 потерял переднюю подвеску в Барнауле при ДТП. Говорят, водитель был пьян

Быстрый авторазбор BMW X5 в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле автомобиль BMW X5 остался без передней подвески в результате ДТП, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Инцидент произошел на улице Северо-Западная в районе дома № 122. По словам очевидцев, "пьяный мужчина на BMW X5 не справился с управлением". Пострадавших нет.
Рассказывают, что водитель снес бетонное ограждение возле мусорных баков. Контейнеры особо не пострадали. "Поворачивал на Северо-Западную, это чудо пролетело. Шел километров 80, не меньше", — рассказывают последние минуты жизни немецкого автомобиля перед ДТП.
В комментариях сообщается, что машина была недавно продана новому владельцу. "Купил ее у нас. Пару недель назад", — пишет Александр. "Вот и обмыл покупку", — отвечают ему.
По мнению барнаульцев, в ДТП нет ничего удивительного. Просто в городе продолжается челлендж с BMW. За последние несколько лет в городе произошел ряд резонансных ДТП с участием автомобилей этой марки. В апреле 2017 года в центре Барнаула молодой водитель BMW X5 в состоянии опьянения врезался в другой автомобиль и сбил пешехода: погибли 27-летняя девушка и 62-летний мужчина. В этом же месяце водитель BMW X5 сбил 13-летнюю школьницу и ее 60-летнюю бабушку, а затем врезался в здание. А за несколько дней до этого пьяный водитель BMW X5 сбил человека, после избил его и уехал. В августе 2018 года на Змеиногорском тракте произошло ДТП с участием автомобилей BMW X5 и ВАЗ 2101: водителя "копейки" с тяжелыми травмами увезли в больницу. И это далеко не полный список.
Одно из самых резонансных ДТП в Барнауле произошло 15 октября 2018 года. Автомобиль BMW X6 на огромной скорости пересек регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault. От полученных травм погибли три пассажира Renault: пятилетняя девочка скончалась на месте ДТП, девочка четырех лет и ее мать умерли в больнице. Водитель и мужчина-пассажир Renault были госпитализированы. Водитель и пассажиру BMW не пострадали. Следствие установило, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и двигался со скоростью более 150 километров в час. Виновник ДТП — Александр Руденко — приговорен к 8,5 годам колонии общего режима.
Комментарии
Уж очень много у нас людей с высшим образованием, очень много.
Уж очень много у нас автомобилистов, очень много.
А проблемы то в стране все те же.