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Как при простуде сохранить работоспособность: медики рассказали несколько способов

, ИА "Амител"
Причинами простудных заболеваний являются вирусные и бактериальные инфекции
Если болеешь, но на работу необходимо идти / Фото: thenypost.files.wordpress.com

Если болеешь, но на работу необходимо идти / Фото: thenypost.files.wordpress.com

Раньше считалось, что простуда вызывается охлаждением организма, однако современной науке известно, что простуда в 95% случаев вызывается более чем 200-ми различными вирусами,  отсюда и другое название простуды — ОРВИ — Острые респираторные вирусные инфекции, пишет "Медикфорум"

Простуда — это понятие, обобщающее симптомы расстройств верхних дыхательных путей и проявления интоксикации.при этом в большей части случаев заболеваемости причиной являются риновирусы, а бактериальная инфекция обнаруживается лишь в 5 % случаев. По данным Минздрава России, простуда — самое распространенное заболевание.

Наиболее типичными симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) являются:

  • общая слабость, недомогание, сонливость;
  • повышение температуры тела;
  • насморк, заложенность носа, чихание;
  • покраснение слизистой оболочки глаз, слезотечение;
  • боль в горле;
  • кашель.

Разнообразие возбудителей ОРВИ, их быстрая изменчивость, высокая контагиозность (заразность), формирование устойчивости к лекарственным средствам объясняют частое развитие эпидемий и пандемий острых вирусных заболеваний респираторного тракта. ОРВИ нередко протекают с осложнениями и вызывают обострения хронических заболеваний. Во избежание этого очень важно своевременно установить диагноз и начать лечение.

Методы медикаментозного лечения ОРВИ

Этиотропная терапия. К средствам этиотропной (устраняет причину заболевания) терапии ОРВИ относятся противовирусные препараты. Многие из них применяются только по назначению врача и после проведения специального лабораторного обследования, так как противовирусные препараты имеют разную чувствительность к определенным вирусам.

Симптоматическая терапия ОРВИ. Препараты данной группы устраняют такие симптомы ОРВИ, как общую слабость, недомогание, сонливость, насморк, нормализуют температуру тела, улучшают общее самочувствие. Их можно применять самостоятельно, предварительно внимательно ознакомившись с инструкцией. Большинство лекарственных средств этой группы имеют комплексный состав. 

В случае, когда нет возможности болеть дома и важно сохранять работоспособность, предпочтительнее принимать комплексные противопростудные препараты в состав которых входят:

  • парацетамол — оказывает жаропонижающее и обезболивающее действие; 
  • фенилэфрин — оказывает сосудосуживающее действие, способствуя тем самым устранению заложенности носа и уменьшению выделений из носа; 
  • кофеин — стимулирует центральную нервную систему, что приводит к уменьшению усталости и сонливости, к повышению умственной и физической работоспособности;
  • хлорфенирамин — обладает антиаллергическим и противоотечным действием, уменьшает проницаемость сосудов, устраняет отечность и гиперемию слизистой носа, подавляет симптомы аллергического ринита, облегчая дыхание.

За счет таких компонентов устраняется насморк и заложенность носа, снижается температура, улучшается самочувствие и проходят головные боли, при этом не вызывается сонливость. Поэтому они рекомендованы для лечения ОРВИ и гриппа, особенно в тех случаях, когда нет возможности соблюдать постельный режим и необходимо сохранить работоспособность.

Не стоит забывать, что ОРВИ необходимо лечить вовремя, чтобы ускорить выздоровление и не допустить развитие осложнений. Поэтому необходимо защищать себя от простуды, а в некоторых случаях посетить врача.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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