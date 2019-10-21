Малышева назвала препараты, которые необходимо принимать после 50 лет

Телеведущая и врач Елена Малышева уверена, что каждому человеку старше 50 лет необходимо принимать аспирин, ингибиторы АПФ и статины, пишет "Медикфорум".
По словам Малышевой, на основании многих исследований был выделен ряд препаратов, которые могут замедлять наступление старости и служат профилактикой преждевременной смерти.
К примеру, прием аспирина предотвращает агрегацию и "склеивание" тромбоцитов, ведущих к образованию тромбов в сосудах, которые вызывают инфаркты и инсульты. Кроме того, это является эффективной профилактикой опухолей толстого кишечника.
Малышева уточнила, что принимать следует "сердечный" аспирин с содержанием действующего вещества в пределах 100 мг в день — оптимально 75-80 мг.
Помимо аспирина рекомендуются препараты для профилактики повышенного давления — ингибиторы АПФ. Их прием помогает поддерживать в хорошей форме сосуды. Малышева подчеркнула, что по статистике ежедневный прием этих препаратов продлевает жизнь на 30%.
Также людям старше 50 лет необходимы статины. Эти средства способствуют снижению вырабатываемого печенью холестерина, потребность в котором в этом возрасте уменьшается, отметила телеведущая.
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Достаточно пить травяные чаи, есть преимущественно свежие фрукты и овощи, сократить до минимума употребление мясомолочки и других рафинированных продуктов глубокой обработки, напичканных канцерогенной химией.