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После трагедии в Красноярском крае Росприроднадзор проверит все дамбы в стране

, ИА "Амител"
Роструд уже начал проверку всех компаний, сотрудники которых попали в зону прорыва
В России проверят каждую дамбу / Фото: otzyv.ru

В России проверят каждую дамбу / Фото: otzyv.ru

Росприроднадзор попросит правительство России разрешить проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае, передает ТАСС.

"В понедельник, 21 октября, Росприроднадзор обратится в правительство с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии", – сообщили в пресс-службе ведомства.

С 23 октября Росприроднадзор будет проверять все участки, где работает компания "Сисим", на месторождениях которой произошло разрушение пяти дамб.

Кроме того, Роструд начал проверку всех компаний, сотрудники которых попали в зону прорыва. Работодатели расскажут, как они соблюдали трудовое законодательство.

Напомним, ночью 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба разрушилась вначале одна дамба, а следом еще четыре. Все они, по данным СК, были установлены незаконно и без разрешительных документов. В результате погибли 15 человек и 44 пострадали. Судьба еще пятерых неизвестна.

Задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн рублей в качестве компенсации. 21 октября в Красноярском крае объявили днем траура.

Читайте также в сюжете: Обрушение дамбы под Красноярском
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

21.10.2019 08:43
- гость -

А ДОТОГО не было желания?!

21.10.2019 09:20
- гость -

5 дамб незаконных было и никто не знал. Реку перегородили, общаги построили, но никто в курсе не был. Чиновников в первую очередь привлекать надо

21.10.2019 09:46
- гость -

Может не надо этих специалистов пускать , само заростет.

21.10.2019 09:48
- гость -

А что руководство Красноярской области не наградили еще медальками? Так работают хорошо, сми постоянно про них вещают.

Ну а если серьезно, то почему они еще лес не валят????

21.10.2019 10:40
Гость

1. Не совсем понятно для чего в заголовке указан Роспотребнадзор, а по тексту Росприроднадзор. Это несколько разные конторы. Очевидно, для работающих за еду набирателей новостей вообще нет разницы.
2. Дамба является гидротехнических сооружением (ГТС). Надзор за безопасностью ГТС у Ростехнадзора (у набирателей новостей опять вскипел моск).
Но они там хитро очертили круг этого надзора - только где есть собственник. В остальных случаях приедут на место, покивают и скажут не наш объект.
3. Золотокопатели работают по лицензии Роснедра. В бумагах приложений к лицензии должно быть написано, что и где копать, каким способом, инфраструктура, да много чего, в т.ч. про дамбы, охрану природы. Проверять соблюдение лицензии - это к Росприроднадзору. Вот тут еще и надо разглядеть, этот каскад из 5 дамбы откуда появился - самострой копателей или по лицензии. А если по лицензии, то правильно ли построили, много еще нюансов.
4. Росприрод с проверкой всех ГТС хочет на елец влезть и не уволиться. Хочет проверить фактически не их предмет надзора, за который не отвечает. Сюда попадают и дамбы на колхозный прудах, золошлакоотвалы, отст

21.10.2019 10:54
- гость -

Как всегда виноват раб без образования.

21.10.2019 10:59
- гость -

21.10.2019 10:54
- гость -
Да кто б сомневался. Правда, что-то подсказывает, что определенные должности по закону нельзя без этого самого образования занимать... Кто ж его туда принял?

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