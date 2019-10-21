После трагедии в Красноярском крае Росприроднадзор проверит все дамбы в стране

Росприроднадзор попросит правительство России разрешить проверить все дамбы в стране после ЧП в Красноярском крае, передает ТАСС.
"В понедельник, 21 октября, Росприроднадзор обратится в правительство с просьбой разрешить службе проверить все аналогичные объекты, чтобы избежать повторения трагедии", – сообщили в пресс-службе ведомства.
С 23 октября Росприроднадзор будет проверять все участки, где работает компания "Сисим", на месторождениях которой произошло разрушение пяти дамб.
Кроме того, Роструд начал проверку всех компаний, сотрудники которых попали в зону прорыва. Работодатели расскажут, как они соблюдали трудовое законодательство.
Напомним, ночью 19 октября в Курагинском районе на реке Сейба разрушилась вначале одна дамба, а следом еще четыре. Все они, по данным СК, были установлены незаконно и без разрешительных документов. В результате погибли 15 человек и 44 пострадали. Судьба еще пятерых неизвестна.
Задержаны директор золотодобывающего предприятия, начальник и мастер горного участка. Семьям погибших пообещали выплатить по 1 млн рублей в качестве компенсации. 21 октября в Красноярском крае объявили днем траура.
Комментарии
А ДОТОГО не было желания?!
5 дамб незаконных было и никто не знал. Реку перегородили, общаги построили, но никто в курсе не был. Чиновников в первую очередь привлекать надо
Может не надо этих специалистов пускать , само заростет.
А что руководство Красноярской области не наградили еще медальками? Так работают хорошо, сми постоянно про них вещают.
Ну а если серьезно, то почему они еще лес не валят????
1. Не совсем понятно для чего в заголовке указан Роспотребнадзор, а по тексту Росприроднадзор. Это несколько разные конторы. Очевидно, для работающих за еду набирателей новостей вообще нет разницы.
2. Дамба является гидротехнических сооружением (ГТС). Надзор за безопасностью ГТС у Ростехнадзора (у набирателей новостей опять вскипел моск).
Но они там хитро очертили круг этого надзора - только где есть собственник. В остальных случаях приедут на место, покивают и скажут не наш объект.
3. Золотокопатели работают по лицензии Роснедра. В бумагах приложений к лицензии должно быть написано, что и где копать, каким способом, инфраструктура, да много чего, в т.ч. про дамбы, охрану природы. Проверять соблюдение лицензии - это к Росприроднадзору. Вот тут еще и надо разглядеть, этот каскад из 5 дамбы откуда появился - самострой копателей или по лицензии. А если по лицензии, то правильно ли построили, много еще нюансов.
4. Росприрод с проверкой всех ГТС хочет на елец влезть и не уволиться. Хочет проверить фактически не их предмет надзора, за который не отвечает. Сюда попадают и дамбы на колхозный прудах, золошлакоотвалы, отст
Как всегда виноват раб без образования.
21.10.2019 10:54
- гость -
Да кто б сомневался. Правда, что-то подсказывает, что определенные должности по закону нельзя без этого самого образования занимать... Кто ж его туда принял?