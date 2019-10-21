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В Алтайском крае похолодает до -5°C днем 21 октября

, ИА "Амител"
Синоптики ожидают похолодание и сильную гололедицу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Пасмурная и холодная погода прогнозируется в Алтайском крае в понедельник, 21 октября, информирует региональный Гидрометцентр.  

Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от 0°C до -5°C. На большей части территории осадков не прогнозируется. Сохранится сильный ветер, временами его порывы будут достигать до 13 м/с. На дорогах местами будет сильная гололедица.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от 0°C до -2°C. Преимущественно без осадков. Ожидается, что скорость ветра в краевой столице не превысит 10 м/с.

Ранее синоптики дали долгосрочный прогноз погоды. По их оценкам, октябрь будет холоднее, чем обычно, а вот ноябрь – на уровне нормы.

  
Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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