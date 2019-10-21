В Калифорнии после 500 лет сна активизировался крупный тектонический разрыв

Крупный разлом в земной коре начал двигаться после 500 лет сна в Южной Калифорнии, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Science.
Пробуждению поспособствовали землетрясения в американском городе Риджкрест, когда после двух сильных толчков произошло еще около 1000 более мелких. Сейсмическая активность пробудила разлом Гарлок, который не проявлял активности 500 лет. Это явление может вызывать землетрясения магнитудой 8 баллов.
Прогнозирования землетрясений в данный момент невозможны, поскольку движения земной коры на данном участке не исследованы, а значит непредсказуемы.
В Калифорнии работает система раннего оповещения о землетрясениях. Она даст людям немного времени, чтобы подготовиться к толчкам.
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