15 человек госпитализированы после столкновения маршрутки и трамвая в Петербурге

После столкновения маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге за помощью к медикам обратились 16 человек, сообщает РИА "Новости".
"В результате ДТП 16 человек, в том числе трое детей 9, 14 и 14 лет, осмотрены на месте врачами скорой помощи. В итоге 15 человек госпитализированы", – говорится в сообщении.
Маршрутка пыталась проскочить на желтый сигнал светофора и столкнулась с трамваем. От удара автобус перевернулся на бок.
По данным пресс-службы МЧС, столкнулись трамвай № 60 и маршрутка К-235, которая перевернулась на бок.
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