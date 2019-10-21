Сибирский блогер вызвал на бой "Руки-Базуки" и победил

В Абакане состоялся бой двух скандально известных личностей – Кирилла Терешина ("Руки-Базуки") и королем антигламура, сибирским видеоблогером Олегом Монголом.
Они вышли в клетке в столице Хакасии, чтобы "размазать" оппонента в боях без правил. Но победитель мог быть только один, и им стал Монгол.
Он изловчился и исполнил удушающий прием локтем на горло оппонента. Последний понял, что ему не вывернуться, и сдался.
После его окончания поединка победитель был великодушен. В своем Instagram он отдал должное своему сопернику.
"Руки Базуки проявил себя достойно!! Приехал на мою территорию и показал на что способен. – написал Монгол. — Диванным критикам прошу хотяб раз в жизни выйти самим в клетку и показать какие они Рэмбо".
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