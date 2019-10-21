Путин пообещал помочь Африке в борьбе с терроризмом

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о планах оказания помощи Африке в военной сфере. Приоритетным направлением он назвал борьбу с терроризмом.
Глава государства подчеркнул, что желание африканских стран защищать свою независимость – это дополнительный стимул к военно-техническому партнерству с Россией, "имеющей богатый опыт борьбы с терроризмом".
"Вооруженные силы и органы правопорядка ряда африканских стран не способны в одиночку противодействовать боевикам и нуждаются в существенной помощи", – подчеркнул Путин.
Он напомнил, что лозунг саммита "Россия – Африка", который стартует в Сочи 23 октября, звучит так: "За мир, безопасность и развитие".
По его словам, обеспечение региональной безопасности – важная составляющая отношений России и стран Африки.
В связи с этим президент РФ пообещал расширить контакты между спецслужбами в сфере борьбы с терроризмом, отмыванием денег, организованной преступностью, наркоторговцами, нелегальными мигрантами и пиратами.
Комментарии
Без сомнений, Африке нужно помочь! А ещё лучше не только бесплатно оружие поставлять, но и выдать многомиллиардный безвозвратный кредит.
"Россия — Африка", который стартует в сочи 23 октября, звучит так: "За мир, безопасность и развитие"
Очень полезный форум. Африка это самая важная тема для России после Украины. Только об этом и надо думать чиновникам.
Позорники
Дочерей спрятал, теперича Африке помочь святое дело, в РФ все проблемы решены!!!
Еще в африку влезть не хватало. Экономика и так на корачках стоит. Влезет в сферу интересов китая, экономика вообще ляжет.
Себе помоги сначала!
Чуковкого вспомните...
Африка ужасна, Африка опасна, та живет несчастный Бармалей
21.10.2019 08:46
- гость -
Сам то вспомни.
Старые советские грабли. История никого ничему не учит!
Тогда основные потери были совсем даже не боевые, а от всяких паразитов, в основном от червей, которые сами лезли под кожу или переносились мухами и комарами и пожирали организм изнутри заживо.
Под Москвой целый госпиталь держали, в котором солдатики массово мёрли в нечеловеческих муках.
Еще в африку влезть не хватало. Экономика и так на корачках стоит. Влезет в сферу интересов китая, экономика вообще ляжет.
дык метрополия сказала надо... )))
когда-то россия которую мы потеряли была европейским жандармом - теперь становимся африканским полицейским....
Владимир Владимирович, ну его нафих этот африканский терроризм, может ускоренными темпами возьмёмся за народное хозяйство?
PS Это так, предложение, но вам там , естественно, виднее.
Почему меня эта новость так бесит? Почему я думаю, что Путин совсем уже выпал из реальной жизни? Почему я не жду ничего хорошего? Почему ...у меня бесконечное почему.. ?
09:12, практически все старики после 60-65 лет "чудить" начинают.
21.10.2019 09:12
- гость -
Я не специалист, но вам похоже надо к психотерапевту.
Его предшественники тоже Любили всяким африканским тумбам-Юмбам помогать.
Вообще любому, кто прочитал первую страницу вечно молодого и все побеждающего - гарантировано вагоны и эшелоны разнообразной безвозмездной помощи и заведомо невозвратных кредитов. Кто потом про это все вспомнил?
Среднеазиаты помнили кто им про унитаз, свет, водопровод и антибиотики рассказал? - нет конечно ))
Какие "позитивные" комментарии , страшновато
В африке все лакомые куски подобрал китай пока нам тут разваливали страну и промышленность. Там много полезных ископаемых, так что лезть туда надо. Но вот вбухав большие деньги нельзя их прощать , как это сделали кубе или монголии. Другие страны такой роскоши себе не позволяют...
Сумрачный гений, это вполне нормально, что любого российского налогоплательщика подобная новость бесит. Так и должно быть.
21.10.2019 09:45
- гость -
Я ничего ни "за", ни "против" не сказал
китай пока нам тут разваливали страну и промышленность.
Китай? Иди отдохни, клоун.
21.10.2019 09:24
Сумрачный гений
И мне психотерапевт ответит почему десятки миллиардов долларов выводят из Раши, при этом по телевизору собирают по рубликам для лечения детей за границей? Почему один полковник хранит 9 миллиардов рубликов в китайских сумкаха и об этом узнают только при обыске? Почему вначале закрыли тысячи ФАПов по Раше, а потом охнули и стали по одному восстанавливать? Почему недокомплект врачей до 50%, почему учителем можно стало работать без специального образованияп ри том, что выпускники педуниверситета работают где угодно, но не в школе? ПРОДОЛЖИТЬ?
Предлагаю, ради прогрэсса всего человечества, отдать африканским аборигенам самое дорогое, что у нас есть - Владимира Владимировича Путина, пусть пользуются. Вам будет жалко? Мне - нет.
Сумрачный гений, если вы ни "за", ни "против", то зачем же что-то комментировать? Вот когда у вас будет, аргументированная точка зрения по обсуждаемому вопросу, то пишите, мы вас с удовольствием послушаем.
И впридачу к Владимиру Владимирычу - Дмитрия Анатолича, пущай Африку модернизирует и цифровизирует.
надо бороться с терроризмом в африке, потому что если не начать бороться, с ним начнет бороться НАТО, и тогда терроризм будет уже у наших границ, а может даже на территории РФ
21.10.2019 09:50
Сумрачный гений
И мне психотерапевт ответит почему
Нет, не ответит. Он тебе должен вернуть душевное равновесие, чтобы не нервничал. Психоз здоровья не прибавляет...
В Зимбабве людоеда свергли.
Лучше бы своему народу с бедностью помог....
бедность уже забороли - теперь с нищетой борются...
21.10.2019 09:59
- гость -
Ну наверное, потому что не тебе решать комментировать мне или нет. Будешь владельцем ресурса - я обязательно к тебе прислушаюсь, а так увы нет, проходим мимо
Догоним и перегоним Африку! Ура!