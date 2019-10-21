АГМУ торжественно отпраздновал 65-летие со дня основания вуза

В торжестве, прошедшем 17 октября 2019 года в концертном зале "Сибирь", принял участие коллектив вуза: профессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты, ординаторы, аспиранты, научные работники.

Почетными гостями юбилейного праздника стали депутаты Государственной думы РФ, Алтайского краевого Законодательного собрания, представители правительства Алтайского края, региональных министерств здравоохранения, образования и науки, спорта, администраций районов и города Барнаула, делегации из соседних регионов – Республики Тыва, медицинских вузов Сибири и вузов Алтайского края, почетные профессора, члены ученого совета АГМУ, главные врачи медицинских организаций, выпускники разных лет, партнеры вуза.

На первом этаже концертного зала была организована фотовыставка, отражающая жизнь вуза в историческом аспекте и современные реалии.

В зоне "Кухни народов мира" гостей праздника угощали национальными блюдами студенты АГМУ из Индии, Нигерии, арабских стран, Армении, Азербайджана, Казахстана, а также республик Тыва и Алтай.

Торжественная часть мероприятия началась с клятвы врача. Со сцены прозвучали основные вехи развития вуза за 65-летнюю историю, заложенные ранее, и новые традиции, названы имена ректоров вуза, ученых, составляющих сегодня особую гордость университета, таких как члены-корреспонденты РАН Яков Шойхет и Валерий Киселев. За свою историю вуз выпустил 35 тысяч врачей, из них 32 тысячи – для Алтайского края. В нашем регионе свыше 200 медицинских династий, в которых насчитываются четыре и более поколения врачей разных специальностей. Их представители так или иначе связаны с медицинским университетом: работали и работают в вузе, получали или получают медицинское образование.

Творческими выступлениями гостей праздника порадовали вокальные и хореографические коллективы Барнаула и Алтайского медицинского университета.

Зрелищным моментом праздника стало вручение и. о. ректора АГМУ Игорем Салдан мантий вновь принятым почетным профессорам университета: Николаю Герасименко, Владимиру Гранитову, Владимиру Кожевникову, Александру Лазареву, Александру Неймарку, Владимиру Оскреткову и дочери Владимира Янковского, Татьяне Казанцевой.

Поздравления с юбилеем направили министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Алтайского края Александр Карлин, благодарность коллективу – председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Торжественную часть праздника продолжили выступления почетных гостей с вручением наград федерального, регионального и муниципального уровня профессорам, преподавателям и сотрудникам АГМУ.

Председатель Алтайского краевого Законодательного собрания Александр Романенко подчеркнул, что, несмотря на молодой возраст, Алтайский государственный медицинский университет – это вуз с богатой историей, славными традициями:

"За эти годы вуз прошел очень достойный путь, увеличив количество обучающихся с 250 до 6 тысяч. Все идет по спирали, врачи остро требовались Алтайскому краю в 1954 году, когда шло освоение целинных и залежных земель, и сейчас нашему региону вновь потребовались медицинские кадры. И наша задача – не только обучить, но и закрепить выпускников АГМУ в родном регионе".

Депутат Государственной думы РФ, академик РАН, выпускник АГМИ 1973 года Николай Герасименко отметил, что для него большое счастье присутствовать на юбилее альма-матер:

"Нам удалось учиться у всего цвета преподавательского состава АГМИ. Мы не делили, что важнее – учеба или творчество, занимались спортом. Очень дружный был курс и коллектив. Я с ностальгией вспоминаю те времена. Хочу поклониться своим учителям, всем преподавателям. Верю в светлое будущее нашего университета".

Коллектив АГМУ со сцены поздравили председатель Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, выпускник АГМИ 1990 года Кан-оол Даваа и депутат Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, выпускник АГМУ 1993 года Онер Ондар.

"С радостью сегодня прошли по проспекту Ленина, увидели аллею в честь почетных профессоров и фамилии учителей, которые читали нам лекции, говорили, каким должен быть настоящий врач. У нас в республике сотни врачей из вашего вуза, много докторов наук. АГМУ готовит всесторонне развитых студентов, большое внимание уделяется и нашим выпускникам. Здоровья, долгих лет жизни, всяческих благ и низкий поклон всем учителям", – пожелал Кан-оол Даваа.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий поздравил вуз с праздником и благословил его: "Врачи чувствуют связь с создателем и рассматривают болезнь как божье просвещение. Медицина помогает человеку обратиться внутрь себя. Есть врачи от Бога. Ваша деятельность не может вступать в противоречие с замыслом Божьим о человеке. Божье благословение университету и всем вам".

От лица присутствовавших на торжестве представителей медицинских вузов Сибири коллектив АГМУ поздравил ректор Новосибирского медуниверситета Игорь Маринкин: "Горд от 7000-го коллектива нашего вуза поздравить вас с юбилейным днем рождения. Большинство ваших учителей являются и нашими учителями – Зиновий Баркаган, Соломон Хейфец и другие. Желаю АГМУ дальнейшего развития и процветания. У нас теснейшие связи. С праздником!". К поздравлениям присоединились ректор Кемеровского государственного медицинского университета Татьяна Попонникова и декан медико-профилактического факультета Омского государственного медицинского университета Владимир Стасенко.

Президент Медицинской палаты Алтайского края, почетный профессор АГМУ Яков Шойхет отметил, что АГМИ создавался буквально с нуля, и это колоссальная заслуга учителей:

"На пустом месте, где ничего не было из научной медицины, создали АГМИ. У нас все начиналось с нуля. Наши учителя были из передовой науки и сделали вуз таким, какой он есть сейчас. Гениальные люди. Огромная благодарность всем, кто участвовал в создании АГМИ, за верность профессии, за здоровье, за наш Алтайский край".

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, поздравляя коллег, отметил, что студенческие годы в медицинском вузе – это время, когда закладывается основа будущего врача и начало профессионального пути: "Верность профессии – это то, что отличает нас, медиков. Низкий поклон ветеранам вуза – людям, которые делились своими знаниями, опытом. Сегодня вызовы сохраняются, и нам необходимо готовить врача нового формата. Мы должны единой командой выступить и сформировать систему здравоохранения Алтайского края, опираясь на опыт, который уже есть. У нас все получится. Спасибо за ваш труд. Процветания вузу, новых учеников и всяческих успехов".

"За 65 лет Алтайский медуниверситет стал вузом с большой буквы и создал такую репутацию, что сегодня в стране, пожалуй, нет докторов, которые не знают об АГМУ, — сказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. - Перед вузом много перспектив. Сегодня вы открываете новые профориентационные программы, не дожидаясь, когда абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ сами придут к вам. Университет вышел вовне, в муниципалитеты края, и готовит достойного абитуриента, помогая учителям в школах. Это залог успеха в будущем. Низкий поклон, дорогие доктора и те, кто учит докторов".

"С днем рождения, альма-матер! – продолжил череду поздравлений министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, выпускник 1999 года. – Всему профессорско-преподавательскому составу вуза желаю крепкого здоровья, профессионального долголетия, благодарных студентов. Низкий поклон за ваш труд, за знания, которые живут в ваших выпускниках".

Также коллектив вуза со сцены поздравили от лица Совета ректоров вузов Алтайского края и Республики Алтай – заместитель председателя совета Андрей Марков, а также председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич; заместитель главы администрации Барнаула Вячеслав Химочка, глава администрации Железнодорожного района Барнаула Михаил Звягинцев, глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин; от имени медиков Алтая – главные врачи медицинских организаций.

"Мы постарались сделать достойный праздник для нашего родного Алтайского медицинского университета, – завершил череду поздравлений и. о. ректора АГМУ Игорь Салдан. – Очень важно, чтобы студенты знали историю вуза, которую делали наши учителя и делаете вы. Уверен, ваши ученики будут достойны своих учителей. Горжусь нашим высокопрофессиональным, талантливым коллективом, нашими выпускниками. Благодарю уважаемых гостей, которые нашли возможность прийти на наш юбилей. Желаю процветания родному университету. С праздником!".

Финальными аккордами торжества стала клятва родному вузу и исполнение гимна АГМУ авторства заведующего кафедрой нормальной физиологии Игоря Шахматова и выпускника АГМИ 1983 года Александра Епейкина.