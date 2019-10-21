Шойгу назвал настоящую причину выхода США из ДРСМД

Растущая мощь России и Китая, а также расширение сотрудничества между этими двумя державами стали причиной выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, сообщает РИА "Новости".
"Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, – это сдерживание Китая и России", – сказал Шойгу на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
По его словам, "договор перестал соответствовать интересам США на фоне растущей военной и экономической мощи Китая, восстановления Россией оборонного потенциала и расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя государствами".
Шойгу напомнил, что США всегда хотели разрушить СССР, а потом и Россию.
"Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мk-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет "Томагавк", – отметил министр.
Глава Минобороны подчеркнул, что его словам есть подтверждение – тот факт, что спустя 16 дней после выхода из Договора были проведены испытания американской крылатой ракеты наземного базирования, которая якобы поразила цель на расстоянии свыше 500 километров.
Ранее Шойгу рассказал, какими ракетами Россия ответит на выход США из ДРСМД. В частности, Москва займется разработкой новых видов оружия. 12 октября сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о намерении создать "ракеты", которые преодолеют любую противоракетную оборону (ПРО).
Договор о ликвидации ракет средней (1 тысяча – 5,5 тысячи километров) и меньшей (от 500 до 1 тысячи километров) дальности – соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году. В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД, объяснив это тем, что Москва не соблюдает свои обязательства. В Москве эти обвинения назвали голословными. В феврале 2019 года Россия объявила о приостановке соблюдения своих обязательств по договору в ответ на аналогичные действия Соединенных Штатов. В марте был подписан указ о приостановлении выполнения договора. А в июле Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановке Договора.
Комментарии
Шойгу выдумал причину выхода США из ДРСМД
Да, да, кругом враги которые только и мечтают уничтожить Россию...
Шойгу напомнил, что США всегда хотели разрушить СССР, а потом и Россию
зачем разрушать если желаемое и так отдают...
тем более "у некоторых людей там и бизнес, и дела, и семьи" (c)
10:19, с таким правительством и нападать не нужно на россию, нужно просто подождать, пока марионетки отработают свои миллиарды, выведенные в ЕС и США.
Снаружи враги а внутри нацптеродактели ))
Проходили )
Но СССР был уничтожен гебешнокомсомольскими предателями.