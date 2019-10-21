Алтайский край оказался в конце рейтинга по доступности газа для населения

Алтайский край и Республика Алтай заняли практически последние места в рейтинге по доступности газа для населения, сообщает РИА "Новости".
Эксперты проанализировали данные по 73 российским регионам, в которых население имеет доступ к сетевому газу. Для этого были рассмотрены два показателя: тариф на газ и сколько кубометров топлива могут купить жители на среднюю зарплату.
В целом по стране на среднюю зарплату можно купить чуть более 6,3 тыс. кубометров газа. Выше этой отметки оказались лишь 14 регионов.
Согласно исследованию, Алтайский край оказался на 66 месте. Здесь на среднюю зарплату можно купить 3434 кубических метров газа. Средний тариф во втором полугодии 2019 года составил — 6,77 руб. за кубометр.
Республика Алтай заняла место чуть повыше — 61. Жители этого региона могут себе позволить 3614 кубометров, при этом у них и выше тариф — 7,7 рубля.
При помощи нехитрой математики можно выяснить, какую сумму эксперты считали средней зарплатой: в Алтайском крае — 23 253 руб., в Республике Алтай — 27 831 руб.
Рейтинг российских регионов с самым доступным для населения газом возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. Там на среднюю зарплату можно купить чуть более 20 тыс. кубометров сетевого газа. Далее идут Ненецкий автономный округ (15,7 тыс.), Сахалинская область (15,6), Ханты-Мансийский автономный округ (12,9) и Москва (11,3).
Аутсайдерами рейтинга оказались Кировская, Иркутская, Ивановская и Саратовские области, где жителям на среднюю зарплату доступно менее трех тысяч кубометров топлива — это более чем в два раза ниже общероссийского показателя.
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