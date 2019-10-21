В Алтайском крае увеличилась плата за детсад, чтобы дети получали "мясо и яблочко"

Плата за детский сад увеличилась в большей части муниципалитетов Алтайского края, продиктовано это необходимостью улучшать питание дошкольников и делать его более разнообразным, сообщает ГТРК "Алтай".
Начальник отдела общего образования регионального Минобразования Наталья Полосина отметила, что в некоторых населенных пунктах края решили плату не повышать и оставить ее на прежнем уровне.
"70% территорий увеличили оплату за детский сад. Потому что на сегодняшний день требования к питанию детей серьезные, а стоимостная составляющая, которая была в детских садах, не позволяла выдерживать то разнообразие питания, которое необходимо для ребенка. Сегодня появляется возможность в садах кормить не только курицей, но и мясом, давать яблочко. То есть появилась возможность улучшить питание", – рассказала Полосина.
Вопрос повышения обсуждался в течение всего лета с родителями дошкольников. Родительская плата не менялась в крае с 2015 года, в результате детским садам было сложно составлять меню в соответствии с нормативами. Детей приходилось кормить на 70 рублей в день, а то и меньше.
Поэтому большинство районов и городов в итоге приняли решение об увеличении родительской доли. Так, Барнауле размер родительской платы в детских садах увеличился с 1 сентября.
На большинстве территорий Алтайского края плата изменилась с сентября, в некоторых районах – с этого месяца. Средний размер родительской доли почти во всех городах края составляет две тысячи рублей, меньше – в Славгороде и Яровом. В селах стоимость ниже в Кытмановском, Быстроистокском районах, где средний размер платы за садик составляет 1100 рублей, а в Смоленском, Шелаболихинском и некоторых других районах платят 1700 рублей.
Комментарии
А у нас в саду ничего и не поменялось. Ни мяса, ни яблочек. Меню прежнее. Единственное - недавно сок стали на полдник давать вместо кефира, но не каждый день))
Как же вы ,неудачьники,уже задолбали Нас своим нытьем!
гость 12:32 видимо супер удачлив, раз ноет в эфир...