Шведский экономист написал книгу о войне России против Запада

Известный шведский экономист и писатель Стефан Фьольстер написал книгу "Крах-2024", которая повествует о войне России против Запада, сообщает РИА "Новости".
В ней фигурируют реальные персонажи, включая президента Владимира Путина, который упоминается там 89 раз.
Сюжет повествует о том, как Россия завоевывает страны, начиная с Черногории, где госпереворот устраивают байкеры "Ночные волки". Затем к русским присоединяются сербы и болгары.
Следующей "жертвой" становится Украина, в которую вторгаются из Болгарии (автор почему-то проигнорировал тот факт, что между странами расположена Румыния).
После победы губернатором украинского региона назначают бизнесмена Евгения Пригожина. А чтобы заставить Запад не вмешиваться, Россия и ее союзники… взрывают Стокгольм (!). Автор объясняет это тем, что Швеция не входит в НАТО, а значит, за нее не вступятся союзники.
Примечательно, что шведские СМИ преподносят это не как фантастику, а как "труд, о значении которого шведам следует задуматься". Происходит это на фоне обсуждения возможного вступления страны в НАТО.
"Мой триллер – не просто развлекательное чтение, но и хороший повод поразмышлять над будущим Швеции", – так преподносит свою книгу Фьольстер в шведских газетах.
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