Каникулы с пользой: как повысить у ребенка скорость чтения и понимание прочитанного

Елизавета Белорыбкина, 15 лет: до занятий – 179 слов в минуту, понимание – 45%; после – 539 слов в минуту, понимание – 90%.
Елизавета Старкова,15 лет: до занятий – 211 слов в минуту, понимание – 5%; после – 577 слов в минуту, понимание – 80%.
Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей на осенних каникулах пройти тренинги по чтению/скорочтению в формате "Интенсив".
Для кого?
Для тех, кто по каким-либо причинам не смог пройти обучение в летний период времени (или не знал о них), а с началом учебного года понял, что остро нуждается в услугах Школы скорочтения и развития интеллекта. Но при этом загруженность ребенка в кружках и секциях не позволяет дать ему дополнительную нагрузку во время учебы.
Ожидаемый результат
Всего за девять занятий педагоги Школы скорочтения и развития интеллекта научат вашего ребенка эффективно работать с любой информацией, быстро читать, понимать и запоминать прочитанное. Скорость эффективного чтения после курса увеличивается минимум в два раза.
Матвей Раковских, 8 лет: до – 87 слов в минуту, понимание – 80%; после – 145 слов в минуту, понимание – 100%.
Дарья Ползикова, 13 лет: до – 211 слов в минуту, понимание – 60%; после – 459 слов в минуту, понимание – 100%.
Роман Ашев, 13 лет: 139 слов в минуту, понимание – 6%: после – 563 слов в минуту, понимание – 60%.
Когда?
С 26 октября по 3 ноября 2019 года в ежедневном формате повысится успеваемость вашего ребенка, ведь любой из тренингов направлен на развитие внимания, памяти, интеллекта, умение работать с текстами.
Где?
- Центральный район – пр. Комсомольский, 80В;
- Индустриальный район – ул. Взлетная, 23.
Как попасть?
Запись на бесплатное тестирование:
– по телефону: 8 (3852) 57-16-06;
– на сайте;
– в директ аккаунта Instagram.
"Мы заинтересованы в успехе вашего ребенка! А вы?"
Количество мест ограничено, так как наполняемость групп не превышает шести человек.
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