Четверть россиян считает себя жертвами перестройки

25% граждан РФ считают себя жертвами перестройки, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Еще 70% респондентов придерживаются противоположной точки зрения. 5% затруднились ответить на вопрос "Считаете ли вы себя жертвой перестройки?".
Примечательно, что чаще всего считают себя пострадавшими от перестройки пожилые люди старше 60 лет. 37% из них ответили на вопрос утвердительно.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал к созданию в России новой льготной категории.
По мнению чиновника, в ходе перестройки многие жители СССР пережили серьезную гуманитарную и геополитическую катастрофу. Из-за радикальных изменений в стране упала рождаемость и возросла смертность, а многие граждане приобрели проблемы со здоровьем, говорит он.
Главными жертвами депутат считает граждан, которым на момент перестройки было от 25 до 45 лет. Какие именно льготные меры могут быть применены в их отношении, не уточняется.
Комментарии
За жизнь при
царствованиипрезидентстве Путина льгот не предусмотрено?
Жертвы перестройки? Это по телевизору такая пропаганда идёт?
— Помогите медью трудовой!
Перед вами — жертва ускоренья!
— Помогите медью трудовой!
Перед вами — жертвы ускоренья!
А я вот себя считаю жертвой скрепно-ватных ура-патриотов, которых из раза в раз разводят на одну и ту же жвачку. Мне кому счёт выкатить, за то что нам усиленно реставрируют «россиюкоторуюмыпотеряли» образца 1915 года.
Надо начинать себя чувствовать не жертвой, а ответственным за будущее России. Сначала признать и народ и элиты (в первую очередь верхушка) предали великую мировую миссию Руси-России на планете Земля, в 91-93гг продались за джинсы колбасу и жевачку Западу и сделав США мировым гегемоном дышим и смотрим ему в рот, а он нас нерадивых учит жизни. Потом вспомнить кто мы есть, чем мы отличается (пока еще отличаемся) от Запада, восстановить суверенитет и снова повести народы мира к всеобщей справедливости.
Кстати народы мира с приходом Путина вновь воспряли надеждой, что мы перестанем поклоняться дяди Сэму и запустим альтернативный проект глобализации.
Нужен объективный опрос:
- до 1913 года;
- Советска власть;
-перестройка (катастройка);
- нонешнее время с несменяемым.
Тады можно выводы делать, а то бесноватые опять культ личности воспевают...
М, а вы случаем не вечерний М? От совка уже в 1984 году гнилью пахло. Перестройка - это неудачная попытка изменения загнивающий системы. Кстати, в Китае такая попытка завершилась успехом. Да и в России, в 2014 я опять учуял знакомый запах.
Кстати, в Китае такая попытка завершилась успехом.
Китай не распадался на провинции. И США ему сильно подмогли из-за дешевой рабсилы.
Россияне вообще любят себя жертвами чувствовать. Национальное это.
Из-за радикальных изменений в стране упала рождаемость и возросла смертность, а многие граждане приобрели проблемы со здоровьем,
А как нас страховщик и сбербанк бросил ни слова. Оттуда и все проблемы, нет накоплений, нет стабильности ,нет уверенности в завтрашнем дне.
Скорее жертвы большевицкого эксперимента, который в 80-е совсем протух и его добили цены на нефть, афганская война и неверие самих руководителей страны в достижении цели к которой якобы дружно в ногу шагала страна.
М, это путин ведёт человечество к торжеству справедливости???
На примере России уже понятно, что такое справедливость по путински